Anuncian fecha del Apple Event 2025; se espera lanzamiento del nuevo iPhone 17

Como cada año la empresa de la manzanita mordida anunció el Apple Event 2025 en el que se vislumbra el lanzamiento del esperado iPhone 17 que ha causado expectativa por las filtraciones y posibilidad de que sea el primer dispositivo de este tipo que cuente con tecnología plegable. Todo esto no lo sabremos sino hasta el próximo martes 9 de septiembre, día en el que la empresa con sede en Cupertino, California lleve a cabo este evento.

Apple 9 de septiembre Apple Event 2025

Cabe mencionar que como cada año, además del iPhone 17 s e espera también que en el Apple Event 2025 se le de luz a otros nuevos dispositivos que revolucionen a la industria de los gadgets y la tecnología casera.

¿A qué hora será el Apple Event 2025 y lanzamiento del iPhone 17?

Según el anuncio dado a conocer a través de la página web de Apple, el evento será a las 11:00 horas tiempo del centro de México y lo podrás seguir en vivo vía streaming en esa misma dirección o en las redes sociales de la compañía fundada por Steve Jobs y que es una de las más importantes a nivel mundial.

También en adn40 le daremos un seguimiento puntual y en tiempo real a lo que ocurra durante el Apple Event 2025 y todo lo que sea lanzado para los consumidores de esta famosa marca.

Características y modelos del iPhone 17

Según algunas filtraciones de expertos en el tema, el próximo 9 de septiembre serán lanzados 4 modelos distintos de este smartphone:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Y en cuanto a las características de estos dispositivos se esperan grandes mejoras en la cámara, rendimiento del dispositivo y la batería, así como un diseño más delgado o plegable y sobre todo diversas funciones que serían impulsadas por la Inteligencia Artificial.

Otros dispositivos a presentarse en el Apple Event 2025

Entre las novedades que se presenten en el Evento de Apple también podrían ser lanzados los siguientes productos de la marca de tecnología más popular del mercado:

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3



AirPods Pro 3

AirTags 2



Actualización del Vision Pro

