El mundo del doblaje en México perdió este domiongo a una de sus figuras más emblematicas. Carlos del Campo, reconocido actor de doblaje con un trayectoria de más de 30 años, fallecipo a los 67 años de edad, informño su familia a tavés de un comunicado difundido en redes sociales.

Su voz acompañó a millones de personas en México y América Latina, convirtiéndose en parte de la infancia y juventud de varias generaciones gracias a su participacipon en películas, series, anime y videojuegos.

Con profundo pesar compartimos la noticia de que el actor de voz Carlos del Campo falleció hoy alos 68 años.

Un gran exponente del #doblajemexicano descanse en paz la eterna voz de #c3po pic.twitter.com/1CGYgcxErS — Doblaje Mexicano (@ytadobmex) August 2, 2026

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¿Quíe era Carlos del Campo?

A lo largo de su carrera, Carlos del Campo se consolidó como uno de los actores de doblaje más respetados de la industria. Entre sus interpretaciones más recordadas destacan las voces de Slinky, el inseparable perro de juguete de la saga Toy Story, además de C-3PO, el icónico androide de Star Wars en diversas producciones dobladas para el público latinoamericano.

Su talento también quedó plasmado en numerosos proyectos de televisión, cine y videojuegos, donde destacó por su versatilidad y la capacidad de dar personalidad a personajes que hoy forman parte de la cultura popular.

Carlos del Campo, la icónica voz de C-3PO y Slinky en latinoamérica, lamentablemente ha fallecido. pic.twitter.com/33yTg9S1iY — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) August 2, 2026





Carlos del Campo: El legado de una voz inolvidable

Después de conocerse, la noticia de la muerte e Carlos del Campo, actores de doblaje, colegas y seguidores, comenzaron a expresar mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales, recordando el impacto que tuvo su trabajo dentro de la industria del entretenimiento.

Carlos del Campo fue considerado una de las voces más representativas del doblaje latino, una profesión que ha colocado a Mexico como referente internacional por la calidad de sus intérpretes.

Descanse en paz Carlos del Campo, actor mexicano de doblaje. Tal vez lo recuerden de personajes como C3P0, Saga de Géminis en Los caballeros del Zodiaco, Bulk de Power Rangers y Slinky de Toy Story. En los Simpson fue voz de uno de los compañeros nerds de Homero en la universidad pic.twitter.com/ae164bhzij — Simpsonito (@SoySimpsonito) August 3, 2026

Hasta ahora la familia no ha revelado información adicional acerca de las circunstancias de su muerte. La partida de Carlos del Campo deja un vacío en el doblaje mexicano, pero también un legado que seguirá vivo cada vez que millones de espectadores escuchen a los personajes que ayudó a convertir en inolvidables.

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