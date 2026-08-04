Las razones por las que Ariana Grande hará una pausa en su carrera

Ariana Grande ha sido tema de conversación en los últimos meses por su gira, el aspecto de su cuerpo, sus rompimientos amorosos y el estreno de sus películas; sin embargo, su nombre vuelve a los titulares ya que anunció una pausa en su carrera.

Durante la presentación en Chicago de la gira Eternal Sunshine el pasado lunes 3 de agosto, la cantante estadunidense confirmó que se alejara de la atención pública una vez que concluyan sus presentaciones, es decir, a partir del 1 de septiembre tras su concierto en Londres.

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En la presentación aprovechó y mandó un mensaje a sus fanáticos, a quienes les agradeció por seguirla en cada paso que emprende y les pidió no reaccionar mal sobre ella. Asimismo, dejó en claro que es una decisión que lleva tiempo pensando y no fue impulsiva.

“No importa qué rumores haya por ahí, nada podrá distorsionar mi realidad ni será más real para que mí que este amor que compartimos. Los amo, esto es lo que siempre quiero...el resto de las esas (cosas) no me corresponde cargarlas a mí”, explicó en medio de la sorpresa de sus fanáticos.

¿Por qué Ariana Grande se alejará de los escenarios?

La cantante de 33 años ha enfrentado, en los últimos meses, fuertes señalamientos sobre su salud y su físico, debido a que se le ha visto más delgada. Comentarios que crecieron tras la salida del video de Petal, su nueva canción.

Pese a esto, ella y su entorno descartan algún problema respecto a trastornos alimenticios u otra enfermedad y señalan que se debe a que su espectáculo es más físico que otras giras que protagonizó.

Ante esto, uno de los representantes de Grande habló con la revista People y mencionó que el objetivo de la cantante es estar “sana y feliz”, por lo que tomará un “merecido descanso”.

Ariana Grande hablo del anunció que hizo su representante SOBRE DEJAR LA VIDA PUBLICA y dijo que es algo que viene pensando hace MUCHO, no fue algo que decidió de un dia para el otro🙏🏻



🎥@karmaismyboy pic.twitter.com/f0wnBKq7qc — nom0leste (@nom0leste) August 4, 2026

“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz. Y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas...la han sometido a un escrutinio público constante e incesante”, destacó la revista.

Este no es un tema nuevo para ella, ya que en 2024 habló en su canción Yes, and? sobre el inicio de este tipo de comentarios, ahí dejó en claro que “no comentes sobre mi cuerpo, no respondas. Tu asunto es tuyo y el mío es mío”.

¿Qué pasará con los proyectos de Ariana Grande si se toma una pausa?

Hasta el momento, no se sabe qué pasará con la carrera de Ariana Grande, puesto que en noviembre está previsto el estreno de la película Focker-in-law, una comedia que protagoniza junto a Ben Stiller y Robert De Niro.

Lo que sí se sabe es que ya no formará parte de Sunday in the park with George, película que iba a compartir con Jonathan Bailey y que se tiene prevista para llegar a los cines en el verano del próximo año.

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