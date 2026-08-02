Harry Styles sufre caída en pleno concierto en la CDMX | VIDEO

Harry Styles vivió un momento inesperado durante su concierto en la Ciudad de México, luego de sufrir una caída sobre el escenario mientras interpretaba parte de su espectáculo. El incidente quedó captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El cantante británico se levantó de inmediato y continuó con la presentación, lo que provocó aplausos y muestras de apoyo por parte del público. Hasta el momento, no se ha informado que el cantante haya sufrido alguna lesión.

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Caída de Harry Styles: ¿Qué pasó durante el concierto?

El incidente sucedió durante el concierto de Harry Styles, mientras el britanico recorría el escenario frente a miles de asistentes, que se dieron cita Estadio GNP. En videos compartidos por los propios asistentes en plataformas como “X”, TikTok e Instagram, se observa al intérprete perder el equilibrio y caer al piso por unos instantes.

Lejos de interrumpir el espectáculo, el cantante, compositor y actor británico retomó la presentación apenas unos segundos después, demostrando profesionalismo y manteniendo el entusiasmo de los asistentes.

Videos del momento de la caída de Harry Styles se vuelven virales

Las imágenes de la caída de Harry Styles comenzaron a circular prácticamente de inmediato en redes sociales, donde miles de seguidores comentaron el episodio. Mientras algunos expresaron preocupación por el estado físico del artista, otros destacaron la manera en que reaccionó y continuó con el concierto sin mayores contratiempos.

Shoes came off so no more accidents https://t.co/IqThETLJO2 pic.twitter.com/9g74H26F9c — breanna (@24hrsrry) August 2, 2026

Hasta ahora, ni Harry Styles ni su equipo han emitido un comunicado acer a de lo ocurido, aunque la presentación concluyó con normalidad.

Caídas de artistas druante espectáculos se vuelven virales

Las caídas sobre el escenario suelen convertirse rápidamente en tendencia cuando involucran a artistas de talla internacional. En el caso de Styles, su enorme comunidad de seguidores impulsó la difusión de los videos en cuestión de minutos.

Además del momento inesperado, muchos usuarios destacaron la cercanía del cantante con el público y la forma en que manejó la situación sin detener el espectáculo, un gesto que fue ampliamente reconocido por sus fans.

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