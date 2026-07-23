El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), vuelve a su hogar tras un año de ausencia: el legendario Salón H de la San Diego Comic-Con 2026.

Con Kevin Feige al mando, las ardes sociales ya esperan con ansias y comienzan a especular y esperar filtraciones para lo que tiene preparado Marvel Studios y, sobre todo, recibir respuestas sobre el futuro de la saga del multiverso.

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Attendees were able to get a first look at season 3 of Percy Jackson and the Olympians in Hall H! The cast and executive producers share behind-the-scene stories and previewed the adventures ahead.



📸 J. Islas © 2026 SDCC pic.twitter.com/DdK9nbxvyh — Comic-Con International (@Comic_Con) July 23, 2026

Comic-Con 2026: los posibles anuncios de Marvel

La expectativa está por las nubes, luego de que la última vez que Marvel Studios estuvo presente, anunciaron ante 6 mil asistentes el regreso de Robert Downey Jr. al MCU, pero ahora como villano: Doctor Doom.

Con esta emoción por el regreso de una franquicia tan importante como Marvel, su presentación se convierte en uno de los eventos principales de la convención, la cual está programada para este sábado 25 de julio.

El foco principal de la presentación de Marvel este año es avivar la emoción por el estreno de “Avengers: Doomsday”,la cual seguirá los eventos de “Endgame”, reuniendo a los X-Men, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, la cual se estrenará el 17 de diciembre (en Hispanoamérica) y el 18 en Estados Unidos y España.

Aunque también se espera que Marvel Studios pueda hacer otros anuncios, entre los que se encuentran:

El título oficial de Black Panther 3.

Fecha de estreno y título de la próxima película de los X-Men.

Primeras imágenes de la serie “VisionQuest”.

Revelaciones sobre proyectos como “Nova” y “Avengers: Secret Wars”.

Doomsday is upon us at Marvel Booth #2329 at #MarvelSDCC! Assemble for cosplay meet-ups, exclusive Heroes & Villains merch, special #MarvelUnlimited giveaways, and more! pic.twitter.com/4a1pKesfTI — Marvel Entertainment (@Marvel) July 23, 2026

¿Cuándo es la Comic-Con 2026?

La San Diego Comic-Con comenzó este jueves 23 y termina el próximo domingo 26 de julio de 2026, teniendo como sede el Centro de Convenciones de San Diego.

Comic-Con 2026 is here! We’re excited to have you with us for an unforgettable weekend. From incredible panels to must-see exhibits and so much more, there’s something around every corner. Thanks for bringing your passion, your excitement, and your love for the community.… pic.twitter.com/kO9ro1172Y — Comic-Con International (@Comic_Con) July 22, 2026

La Comic-Con reúne mucha expectativa, por lo que también cuenta con paneles, presentaciones y actividades dedicadas a algunas películas y series esperadas del año como:

Bahía de Viudas

Silo

Materia Oscura

Percy Jackson y los dioses del Olimpo

Casa del Dragón

Avatar Aang: El último maestro de aang

Stuart no logra salvar el universo

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder

Faroles

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