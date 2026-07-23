El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), vuelve a su hogar tras un año de ausencia: el legendario Salón H de la San Diego Comic-Con 2026.
Con Kevin Feige al mando, las ardes sociales ya esperan con ansias y comienzan a especular y esperar filtraciones para lo que tiene preparado Marvel Studios y, sobre todo, recibir respuestas sobre el futuro de la saga del multiverso.
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Comic-Con 2026: los posibles anuncios de Marvel
La expectativa está por las nubes, luego de que la última vez que Marvel Studios estuvo presente, anunciaron ante 6 mil asistentes el regreso de Robert Downey Jr. al MCU, pero ahora como villano: Doctor Doom.
Con esta emoción por el regreso de una franquicia tan importante como Marvel, su presentación se convierte en uno de los eventos principales de la convención, la cual está programada para este sábado 25 de julio.
El foco principal de la presentación de Marvel este año es avivar la emoción por el estreno de “Avengers: Doomsday”,la cual seguirá los eventos de “Endgame”, reuniendo a los X-Men, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, la cual se estrenará el 17 de diciembre (en Hispanoamérica) y el 18 en Estados Unidos y España.
Aunque también se espera que Marvel Studios pueda hacer otros anuncios, entre los que se encuentran:
- El título oficial de Black Panther 3.
- Fecha de estreno y título de la próxima película de los X-Men.
- Primeras imágenes de la serie “VisionQuest”.
- Revelaciones sobre proyectos como “Nova” y “Avengers: Secret Wars”.
¿Cuándo es la Comic-Con 2026?
La San Diego Comic-Con comenzó este jueves 23 y termina el próximo domingo 26 de julio de 2026, teniendo como sede el Centro de Convenciones de San Diego.
La Comic-Con reúne mucha expectativa, por lo que también cuenta con paneles, presentaciones y actividades dedicadas a algunas películas y series esperadas del año como:
- Bahía de Viudas
- Silo
- Materia Oscura
- Percy Jackson y los dioses del Olimpo
- Casa del Dragón
- Avatar Aang: El último maestro de aang
- Stuart no logra salvar el universo
- El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder
- Faroles
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