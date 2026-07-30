¿Cuánto dura Spider-Man: Brand New Day y dónde ver las películas anteriores?

El estreno de Spider-Man: Brand New Day, la emoción por el Hombre Araña volvió a apoderarse de los fanáticos de Marvel.

Muchos ya fueron al cine para descubrir el nuevo capítulo de Tom Holland, mientras que otros aprovecharon el momento para organizar un maratón y revivir las aventuras que marcaron una generación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Si eres de los que no quiere perderse ningún detalle antes de ver la nueva película o simplemente quieres volver a disfrutar de la saga, en adn noticias te contamos cuánto dura Spider-Man: Brand New Day, cuál es la película más larga protagonizada por Tom Holland y dónde puedes ver todas las entregas anteriores.

¿Cuánto dura la película Spider-Man: Brand New Day?

La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel tiene una duración aproximada de 2 horas y 25 minutos (145 minutos), incluyendo los créditos finales.

Si únicamente se toma en cuenta la historia principal, sin considerar los créditos ni la escena postcréditos, la cinta tiene una duración cercana a 2 horas y 15 minutos (135 minutos).

Aunque se trata de una de las entregas más extensas de Tom Holland como Peter Parker, Spider-Man: No Way Home continúa siendo la película con la mayor duración oficial, al alcanzar 148 minutos, es decir, 2 horas y 28 minutos.

Así queda el ranking de las películas de Spider-Man de Tom Holland

1. Spider-Man: No Way Home (2021) — 2 horas 28 minutos (148 min)

2. Spider-Man: Brand New Day (2026) — 2 horas 25 minutos (145 min)

3. Spider-Man: Homecoming (2017) — 2 horas 13 minutos (133 min)

4. Spider-Man: Far From Home (2019) — 2 horas 09 minutos (129 min)

¿Dónde ver las películas de Spider-Man de Tom Holland?

Si después de ver Spider-Man: Brand New Day te quedaron ganas de volver a acompañar a Peter Parker en sus primeras aventuras dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, la buena noticia es que gran parte de la saga se encuentra disponible en Disney+, plataforma donde los fanáticos pueden revivir algunos de los momentos más importantes del superhéroe.

Orden cronológico para ver las películas de Spider-Man de Tom Holland

Si quieres seguir la historia de Peter Parker tal como ocurre dentro del MCU, este es el orden recomendado:

• Captain America: Civil War (2016) (primera aparición de Tom Holland como Spider-Man)

• Spider-Man: Homecoming (2017)

• Avengers: Infinity War (2018)

• Avengers: Endgame (2019)

• Spider-Man: Far From Home (2019)

• Spider-Man: No Way Home (2021)

• Spider-Man: Brand New Day (2026)

Con este orden podrás entender la evolución de Peter Parker, desde sus primeros pasos junto a los Avengers hasta el nuevo comienzo que presenta Spider-Man: Brand New Day.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.