Luto en Spider-Man: Muere querida actriz por derrame cerebral; esto se sabe

Spider-Man: Brand New Day se convirtió en todo un éxito de taquilla posicionándose como como el segundo mejor estreno mundial de todos los tiempos, quedándose únicamente por detrás de Avengers: Endgame, lamentablemente no todo fueron buenas noticias. Este lunes 3 de agosto se dio a conocer la muerte de Mary Rivera, una querida actriz que formó parte de la saga protagonizada por Tom Holland.

La famosa que falleció a causa de un derrame cerebral fue Mary Rivera, quien dio vida a la abuelita de Ned, en la cinta Spider-Man: No Way Home. Te contamos todo lo que se sabe de este sensible fallecimiento.

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Muere Mary Rivera, actriz que interpretó a la abuelita de Ned

Este lunes 3 de agosto trascendió que la actriz Mary Rivera falleció a la edad de 82 años. La famosa había sufrido un derrame cerebral el pasado 15 de abril; sin embargo, su familia la mantenía conectada a un soporte vital.

Tras recibir un pronóstico desalentador, la familia de la actriz tomó la difícil decisión de desconectarla, este lunes.

A la actriz que interpretó a la tierna abuelita de Ned, el mejor amigo de Peter Parker, le sobreviven su esposo, Alejandro, y sus hijos, así como 11 nietos y cuatro bisnietos.

¿Quién era Mary Rivera?

Para el mundo entero, Mary Rivera es la entrañable abuelita de Ned; sin embargo, ella era una tierna abuelita filipina que obtuvo el papel en Spider-Man: No Way Home gracias a su nieta.

En una entrevista con el programa The Conversation de Hawaii Public Radio, la nieta de Rivera, Angie Kelly, reveló que vio la convocatoria de castings para la abuelita de Ned en Facebook.

La joven alentó a su abuelita y fue así que consiguió el papel y nació una de las escenas icónicas de la saga. En la cinta, la abuela de Ned le pide a Spider-Man que quite una telaraña de la esquina de la habitación después de que él entra en su casa. Después, Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, llega a su casa a través del portal del multiverso y ella les pide a los dos Spiders que limpien sus telarañas antes de subir a su habitación a dormir. ¿La recuerdas?

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