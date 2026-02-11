¿Amor siempre o solo en San Valentín? Razones por las que México es el país donde más surgen romances de oficina

El Día de San Valentín no solo se celebra con flores y cenas románticas, en México, también se vive entre escritorios, juntas y cafés de máquina, volviéndose uno de los países con más romances en oficinas.

Diversos estudios internacionales ubican a la nación como uno de los lugares donde más surgen romances en el entorno laboral, un fenómeno que combina largas jornadas, convivencia constante y desafíos en materia de ética y gestión emocional.

Esperan repunte de ventas por 14 de febrero en San Luis Potosí

¿Por qué en México surgen más romances en el trabajo?

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que México se mantiene entre los países con más horas trabajadas al año, con más de dos mil horas en promedio por persona.

Esta permanencia prolongada convierte al centro laboral en uno de los principales espacios de socialización adulta, aunado a estas razones:



Convivencia diaria

Proyectos compartidos

Presión por cumplir metas generan cercanía emocional

Además, estudios citados por las propias encuestas revelan que las mujeres mexicanas reportan una mayor apertura a este tipo de experiencias en comparación con los hombres.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también ha documentado altos niveles de satisfacción con las relaciones personales en el país, lo que puede influir en la manera en que se construyen vínculos dentro del entorno laboral.

¿Qué dice la ley mexicana sobre los romances laborales?

En México, al artículo 123 Ley Federal del Trabajo no prohíbe las relaciones sentimentales entre compañeros, siempre que no afecten el desempeño ni vulneren normas internas, es decir, tener pareja en la oficina no es, por sí mismo, motivo de despido.

Sin embargo, las empresas pueden establecer códigos de ética y políticas internas para prevenir conflictos de interés, especialmente cuando existe una relación jerárquica directa.

Ventajas, riesgos y cómo manejar un romance en la oficina

Especialistas en psicología organizacional señalan que una relación estable puede incrementar la motivación y el sentido de pertenencia. Investigaciones académicas han encontrado que quienes comparten espacio laboral con su pareja pueden experimentar mejoras en el estado de ánimo.

Pero también existen riesgos. Organismos como el National Bureau of Economic Research han advertido que las rupturas pueden afectar la dinámica de equipo, generar rumores o percepciones de favoritismo.

Para evitar conflictos, expertos recomiendan:



Establecer límites claros entre lo personal y lo profesional

entre lo personal y lo profesional Informar la relación a Recursos Humanos cuando sea pertinente

cuando sea pertinente Evitar vínculos donde exista una relación directa de poder

Mantener discreción en espacios comunes

Acordar cómo actuar en caso de una ruptura

Buscar apoyo psicológico si la situación genera estrés o ansiedad

El amor puede surgir en cualquier lugar, incluso entre reportes y reuniones. La clave está en actuar con responsabilidad, transparencia y profesionalismo para que la relación no comprometa el ambiente laboral.

