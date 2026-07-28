¿Spider-Man: Brand New Day tiene escenas postcrédito?

La espera terminó para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Spider-Man: Brand New Day llega a los cines como una de las películas más esperadas de 2026 y marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker, en una historia que promete darle un nuevo rumbo al superhéroe después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home.

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Si no quieres perderte nada de este nuevo capítulo de las aventuras del Hombre Arañan, aquí te contamos de qué trata la película, cuánto dura, si tiene escenas postcréditos y cuáles han sido las primeras calificaciones de la crítica.

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day?

La historia se desarrolla varios años después del final de Spider-Man: No Way Home, cuando el hechizo del Doctor Strange hizo que el mundo olvidara la identidad de Peter Parker.

Ahora, Peter vive completamente solo e intenta reconstruir su vida mientras continúa protegiendo Nueva York como Spider-Man.

Sin embargo, una extraña alteración en sus poderes comienza a ponerlo en riesgo al mismo tiempo que surge un nuevo enemigo capaz de llevar al héroe al límite.

Durante esta nueva aventura, Spider-Man deberá enfrentarse no solo a un poderoso adversario, sino también a las consecuencias de haber perdido a las personas más importantes de su vida.

¿Spider-Man: Brand New Day tiene escena postcréditos?

Las primeras reacciones de quienes ya asistieron a las funciones de estreno apuntan a que Spider-Man: Brand New Day incluiría una sola escena postcréditos.

Aunque Marvel acostumbra a sorprender a sus seguidores con dos o más escenas adicionales, los reportes difundidos en redes sociales señalan que, en esta ocasión, únicamente habría una secuencia al terminar completamente los créditos.

¿Cuánto dura Spider-Man: Brand New Day?

La nueva entrega tiene una duración aproximada de 2 horas con 24 minutos (144 minutos), convirtiéndose en una de las películas más largas protagonizadas por Spider-Man.

¿Qué calificación tiene Spider-Man: Brand New Day?

Las primeras reacciones de la crítica han sido positivas.

En Rotten Tomatoes, la película debutó con 91 % de aprobación, una cifra que la coloca entre las producciones mejor recibidas del MCU en los últimos años.

Los especialistas destacaron la actuación de Tom Holland, el tono más maduro de la historia y la dirección de Destin Daniel Cretton.

Por su parte, Metacritic inició con una calificación cercana a 70 sobre 100, una puntuación similar a la obtenida por las anteriores películas del personaje.

Como suele ocurrir en los primeros días de estreno, estas calificaciones podrían modificarse conforme se publiquen más reseñas.

Si eres fan del héroe arácnido o has seguido la historia de Tom Holland desde Homecoming, esta entrega promete responder varias preguntas que quedaron abiertas tras No Way Home.

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