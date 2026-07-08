Premios Emmy 2026: Lista COMPLETA de nominados; las series, actores y actrices que compiten

La temporada de los premios Emmy 2026 a lo mejor de la televisión está a punto de comenzar; por eso, este 8 de julio lanzaron la lista completa de los nominados. En adn Noticias, te tenemos todos los detalles de esta premiación que seguramente tiene en sus nominados a la serie que no te deja despegarte del televisor.

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¿Cuándo se realizan los premios Emmy 2026?

Los premios Emmy son los galardones anuales más prestigiosos de la industria de la televisión estadounidense. Prácticamente son el equivalente a los Premios Oscar, pero en la pantalla chica. Reconocen tanto series como documentales e incluso hasta noticieros.

Como cada año, los premios Emmy tienen como sede el Peacock Theater de Los Ángeles, California. La cita es el próximo 14 de septiembre de 2026, en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cuál fue la serie más nominada a los Emmy 2026?

Este año, una serie médica fue la que mantuvo a los televidentes al filo del sillón. Con 25 nominaciones, The Pitt arrasó y se convirtió en la serie que lidera la lista de nominaciones de la 78ª edición de los Premios Emmy.

Este drama médico de HBO Max, protagonizado por Noah Wyle, narra el día a día de un grupo de médicos que trabajan en el área de urgencias del ficticio Pittsburgh Trauma Medical Hospital. ¿También es tu favorita?

Lista definitiva de nominados a los premios Emmy 2026

Mejor Serie de Drama

The Pitt

The Diplomat

The Gilded Age

Paradise

Pluribus

Slow Horses

A Knight of the Seven Kingdoms

Your Friends & Neighbors

Mejor Actor en Serie de Drama

Noah Wyle (The Pitt)

Gary Oldman (Slow Horses)

Sterling K. Brown (Paradise)

Mark Ruffalo (Task)

Rufus Sewell (The Diplomat)

Mejor Actriz en Serie de Drama

Zendaya (Euphoria)

Keri Russell (The Diplomat)

Chase Infiniti (The Testaments)

Rhea Sheehorn (Pluribus)

Mejor Serie de Comedia

Hacks

The Bear

Abbott Elementary

Only Murders in the Building

Nobody Wants This

Widow’s Bay

Margot’s Got Money Troubles

Shrinkibng

Mejor Actor en Serie de Comedia

Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

Steve Carell (Rooster)

Matthew Rhys (Widow’s Bay)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Jean Smart (Hacks)

Ayo Edebiri (The Bear)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Elle Fanning (Marg’os Got Money Troubles)

Lisa Kudrow (The Comeback)

Mejor película para TV

Heads Of State

Miss You, Love You

People We Meet On Vacation

Remarkably Bright Creatures

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Mejor serie limitada o antológica

Beef

The Beast in Me

DTF St. Louis

Love Story

All Her Fault

Mejor actor principal en Miniserie o Película para TV

Riz Ahmed (Bait)

Jason Bateman (Black Rabbit)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Oscar Isaac (Beef)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Mejor actriz en Miniserie o Película para TV

Claire Danes (The Beast in Me)

Sally Field (Remarkably Bright Creatures)

Carey Mulligan (Beef)

Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)

Sarah Snook (All Her Fault)

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