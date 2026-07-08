Premios Emmy 2026: Lista COMPLETA de nominados; las series, actores y actrices que compiten

La temporada de los premios Emmy 2026 a lo mejor de la televisión está a punto de comenzar; por eso, este 8 de julio lanzaron la lista completa de los nominados. En adn Noticias, te tenemos todos los detalles de esta premiación que seguramente tiene en sus nominados a la serie que no te deja despegarte del televisor.
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¿Cuándo se realizan los premios Emmy 2026?
Los premios Emmy son los galardones anuales más prestigiosos de la industria de la televisión estadounidense. Prácticamente son el equivalente a los Premios Oscar, pero en la pantalla chica. Reconocen tanto series como documentales e incluso hasta noticieros.
Como cada año, los premios Emmy tienen como sede el Peacock Theater de Los Ángeles, California. La cita es el próximo 14 de septiembre de 2026, en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).
¿Cuál fue la serie más nominada a los Emmy 2026?
Este año, una serie médica fue la que mantuvo a los televidentes al filo del sillón. Con 25 nominaciones, The Pitt arrasó y se convirtió en la serie que lidera la lista de nominaciones de la 78ª edición de los Premios Emmy.
Este drama médico de HBO Max, protagonizado por Noah Wyle, narra el día a día de un grupo de médicos que trabajan en el área de urgencias del ficticio Pittsburgh Trauma Medical Hospital. ¿También es tu favorita?
Lista definitiva de nominados a los premios Emmy 2026
Mejor Serie de Drama
- The Pitt
- The Diplomat
- The Gilded Age
- Paradise
- Pluribus
- Slow Horses
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Your Friends & Neighbors
Mejor Actor en Serie de Drama
- Noah Wyle (The Pitt)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Mark Ruffalo (Task)
- Rufus Sewell (The Diplomat)
Mejor Actriz en Serie de Drama
- Zendaya (Euphoria)
- Keri Russell (The Diplomat)
- Chase Infiniti (The Testaments)
- Rhea Sheehorn (Pluribus)
Mejor Serie de Comedia
- Hacks
- The Bear
- Abbott Elementary
- Only Murders in the Building
- Nobody Wants This
- Widow’s Bay
- Margot’s Got Money Troubles
- Shrinkibng
Mejor Actor en Serie de Comedia
- Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
- Steve Carell (Rooster)
- Matthew Rhys (Widow’s Bay)
- Jason Segel (Shrinking)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
Mejor Actriz en Serie de Comedia
- Jean Smart (Hacks)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Quinta Brunson (Abbott Elementary)
- Elle Fanning (Marg’os Got Money Troubles)
- Lisa Kudrow (The Comeback)
Mejor película para TV
- Heads Of State
- Miss You, Love You
- People We Meet On Vacation
- Remarkably Bright Creatures
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
Mejor serie limitada o antológica
- Beef
- The Beast in Me
- DTF St. Louis
- Love Story
- All Her Fault
Mejor actor principal en Miniserie o Película para TV
- Riz Ahmed (Bait)
- Jason Bateman (Black Rabbit)
- Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
- Oscar Isaac (Beef)
- Matthew Rhys (The Beast in Me)
Mejor actriz en Miniserie o Película para TV
- Claire Danes (The Beast in Me)
- Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
- Carey Mulligan (Beef)
- Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)
- Sarah Snook (All Her Fault)
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