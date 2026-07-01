Muere Yolanda, hija de Germán Lizárraga; hace tres décadas otro de sus hijos fue asesinado

La tragedia alcanzó nuevamente a la familia Lizárraga, luego de que este día se diera a conocer la muerte de Yolanda Lizárraga Félix, hija del cantante de regional Germán Lizárraga.

A través de redes sociales, la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga confirmó el fallemiento de la mujer de 44 años de edad.

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¿Qué dijo Banda Estrellas de Sinaloa tras la muerte?

“Nos unimos al profundo dolor de nuestro querido Germán Lizárraga Lizárraga y de toda su familia por el sensible fallecimiento de su hija, Yolanda Lizárraga Félix”, indicaron.

Su agrupación deseo fortaleza y paz al cantante, quien hace tres décadas perdió a otro de sus hijos, quien fue asesinado

“Acompañamos este difícil momento con todo nuestro cariño, respeto y solidaridad, deseando que encuentren la fortaleza y la paz necesarias para sobrellevar esta irreparable pérdida”, añadió.

¿De qué murió el hijo de Germán Lizárraga?

El cantante vive ahora un nuevo luto, después de que como lo ha manifestado en 1995 su hijo fue asesinado por un posible enfrentamiento.

En entrevistas el cantante dijo que su hijo era “muy enamorado” y tenía tres parejas, indicó que dicha situación podría haber provocado el homicidio.

¿Quién es Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga Lizárraga, es conocido como El rey de la banda, nació un 12 de diciembre en Mazatlán, Sinaloa; es el primero de veintitrés hijos de los señores Cruz Lizárraga Lizárraga y Cleofas Lizárraga Zataraín.

Su amor por la música nació en 1950, cuando suplió a un músico en el pueblo Telconyonqui, Sindicatura de la Noria, en su estado natal. Su padre lo escuchó tocar y posteriormente lo invitó a grabar con la Banda El Recodo.

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