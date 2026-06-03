¡Confirmado! Amazon Prime Video acaba de anunciar que Nadie nos va a extrañar tendrá una segunda temporada. Esta historia que se convirtió en un fenómeno juvenil estará de regreso muy pronto.

Si ya lo estabas esperando, en adn Noticias, te contamos todos los detalles para que no te pierdas la continuación de esta historia protagonizada por Camila Calónico, Virgilio Delgado, Nicolás Haza y Edu Maruri.

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¿De qué tratará la segunda temporada? El rumbo de la historia

La noticia de la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar se dio en el marco de la 25.ª edición del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), donde incluso se proyectaron los dos primeros episodios.

Pero, ¿de qué se trata la segunda entrega de la serie?

Aunque aún no sabemos exactamente qué ocurrirá en la segunda temporada, sabemos que la historia continuará siguiendo las vivencias de un grupo de estudiantes nerds que forman un vínculo cuando comienzan un negocio de venta de tareas para sus compañeros.

Sin embargo, la serie se nutre de las complicaciones propias de la adolescencia acompañadas de un soundtrack cargado de nostalgia noventera, además de la canción original de Julieta Venegas “A dónde va el viento”.

El elenco que regresa y los nuevos rostros

Para esta nueva entrega regresarán los actores que convirtieron a la serie de Prime en un fenómeno viral: Camila Calónico, Virgilio Delgado, Nicolás Haza y Edu Maruri.

Y con ellos, Macarena Oz,Marifer, Alex, Daniela y Tenoch, quienes retoman sus personajes.

Mes de estreno y dónde ver la nueva temporada

Aunque todavía no está confirmada una fecha exacta, Amazon Prime Video sí compartió que la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar llegará en el mes de agosto de 2026.

Así que ya lo sabes, aún estás a tiempo de maratonear para recordar en qué terminó la primera temporada. Y seguir disfrutando de esta historia que recuerda una de las etapas más simbólicas para cualquier persona.

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