Taylor Swift y la estrella de la NFL, Travis Kelce, están a solo unos horas de convertirse en esposos, de acuerdo con medios como Page Six, la boda más esperada del año se llevará a cabo este viernes 3 de julio. En adn Noticias, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

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Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Todo sobre la ceremonia, los invitados y la celebración

La boda de Taylor Swift promete ser todo un acontecimiento y, de acuerdo con los reportes recientes, la cena de ensayo se llevará a cabo hoy 2 de julio con alrededor de 100 a 400 invitados VIP.

No obstante, también hay reportes del New York Times que aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce ya están casados, pues la pareja habría contraído nupcias por el civil en una ceremonia privada. Sin embargo, la celebración de la boda religiosa será el día de mañana.

Este jueves 2 de julio varias estrellas de la NFL han sido vistas en las inmediaciones del Madison Square Garden, en Nueva York, donde se llevará a cabo la boda de la pareja.

¿Cuándo es la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Según medios como TMZ y CNN, la boda religiosa de la pareja se llevará a cabo en el Madison Square Garden, el día de mañana viernes 3 de julio, a la cual asistirán alrededor de 1000 invitados, entre ellos, la mejor amiga de la cantante, Selena Gomez, Zoe Kravitz y las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne.

Además, en las inmediaciones del Madison Square Garden, también fueron vistos el quaterback estrella de Los Angeles, Rams Matthew Stafford y el ala cerrada de los 49ers George Kittle, amigos cercanos de Travis Kelce.

Todo lo que se sabe de la boda de Taylor Swift: Invitados, menú, detalles

Al parecer, todos los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce han firmado un acuerdo de confidencialidad, por lo que no tendrán sus celulares.

Aunque la pareja se ha mantenido hermética con los detalles de su boda, en imágenes obtenidas por Page Six se ven camiones con decenas de cajas de alimentos arribando a las instalaciones del Madison Square Garden.

Aunque no se conocen detalles del menú, entre los productos descargados había carne de langosta, distintas variedades de pollo; incluyendo pollo especiado, pechugas y piernas, además de papas fritas, aros de cebolla, pimientos, lechuga romana, huevos, crema para batir y leche entera.

Sin duda, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los eventos más esperados del año y los fans de la pareja estarán esperando ansiosamente las primeras imágenes de la intérprete luciendo su vestido de novia.

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