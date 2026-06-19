Spiderman: Brand New Day es una de las películas más esperadas y llegará a los cines de México en los próximos días y si eres fan y quieres comprar la palomera coleccionable aquí te contamos todos los detalles.

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Palomeras coleccionables de Spiderman

El entusiasmo por la nueva película de Spiderman ha incrementado en todo el mundo y todos los cines tienen preparados palomeras y vasos promocionales:

Cinemark anunció que tendrá 3 palomeras diferentes una que es la mano del Hombre Araña y una teleraña donde van las palomitas y otras dos que son contenedores normales pero con distintas imágenes de Spiderman.

Regal tendrá un vaso con diseño del icónico traje y una máscara del héroe que se abre y contiene las palomitas.

AMC Theatres tendrá vasos promocionales con mini figuras, una frazada y unas calcetas.

Palomeras y vasos coleccionables de Spiderman en México

Aunque muchas cadenas de cine ya han comenzado a promocionar la venta de las palomeras y vasos de Spiderman en México todavía no se ha dado a conocer de forma oficial los diseños y precios.

Sin embargo, la cuenta Vasos de cine y coleccionables filtró la supuesta palomera que se venderá en Cinépolis y es un recipiente plateado con telarañas y una imagen del Hombre Araña.

¿Cuándo se estrena Spiderman en México?

La película Spider-Man: Un nuevo día llegará a los cines de México el próximo 29 de julio de 2026. La preventa de boletos ya está activa, además se confirmó que el actor Tom Holland visitará el país como parte de la gira promocional de este nuevo largometraje.

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