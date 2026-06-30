VIDEO: Messi y Tom Holland en el nuevo promocional de Spiderman Brand New Day

Sony Pictures nos regaló un inesperado cruce entre dos icónicos personajes de dos mundos diferentes, Spiderman y Lionel Messi y fue a través de redes sociales que se compartió un video que muestra a Peter Parker en una cafetería cuando el futbolista llega a pedirle ayuda para encontrar a el hombre araña.

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Spiderman y Messi enloquecen las redes con nuevo video

El video forma parte de la promoción del estreno de Spiderman Bran New Day y ya ha generado muchas reacciones entre los usuarios. Peter Parker esta en una cafetería en Nueva York cuando Messi entra y él se acerca y le pregunta “¿Eres Messi?”, el jugador afirma y le dice que esta tratando de encontrar a Spiderman.

Así que Peter Parker aprovecha y le dice que le ayudará, en la siguiente escena aparecen ambos volando por las calles.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Spiderman?

Spiderman Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio y contará con la participación de Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Mark Ruffalo.

Cabe recordar que el mes pasado Tom Holland asistió al partido entre Inter Miami y Philadelphia Union en el Nu Stadium portando una jersey rosa del equipo donde juega el astro argentino.

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