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VIDEO: Messi y Tom Holland en el nuevo promocional de Spiderman Brand New Day

Las redes sociales enloquecieron con el nuevo video promocional de Spiderman Brand New Day donde aparece el astro argentino Messi junto a Tom Holland.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Sony Pictures nos regaló un inesperado cruce entre dos icónicos personajes de dos mundos diferentes, Spiderman y Lionel Messi y fue a través de redes sociales que se compartió un video que muestra a Peter Parker en una cafetería cuando el futbolista llega a pedirle ayuda para encontrar a el hombre araña.

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Spiderman y Messi enloquecen las redes con nuevo video

El video forma parte de la promoción del estreno de Spiderman Bran New Day y ya ha generado muchas reacciones entre los usuarios. Peter Parker esta en una cafetería en Nueva York cuando Messi entra y él se acerca y le pregunta “¿Eres Messi?”, el jugador afirma y le dice que esta tratando de encontrar a Spiderman.

Así que Peter Parker aprovecha y le dice que le ayudará, en la siguiente escena aparecen ambos volando por las calles.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Spiderman?

Spiderman Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio y contará con la participación de Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Mark Ruffalo.

Cabe recordar que el mes pasado Tom Holland asistió al partido entre Inter Miami y Philadelphia Union en el Nu Stadium portando una jersey rosa del equipo donde juega el astro argentino.

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