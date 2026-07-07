¡Elton John está de regreso! Confirma dos conciertos de despedida en la CDMX; fechas y preventa de boletos

¡No es broma! Elton John, la icónica estrella británica, acaba de anunciar su regreso a México, luego de 14 años de ausencia. Aunque no lo creas, el famoso está a punto de pisar tierra azteca nuevamente, esta vez, con dos emotivos conciertos de despedida, que tenía pendiente con su público mexicano.

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¿Cuándo será el concierto de Elton John en la CDMX?

El legendario músico británico, Elton John, está muy cerca de regalar a los mexicanos uno de los eventos icónicos que serán recordados en la historia de la música. El intérprete confirmó que dará dos conciertos en uno de los recintos más importantes de la CDMX.

Sede: Estadio Banorte

Fechas: Viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026

Con este concierto, el artista pretende hacer un recorrido por su legado musical, a manera de despedida y agradecimiento a su público en México, que lo ha seguido en sus más de 60 años de carrera artística.

“La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo”, compartió el famoso en sus redes sociales.

Concierto Elton John CDMX: Fecha de preventa de boletos y precios

Si ya estás listo para escuchar en vivo los mejores éxitos de Elton John, ve sacando la cartera y prepárate para conseguir tus entradas en la preventa de Superboletos. Las fechas clave para la compra de boletos para el concierto de Elton John son las siguientes:

Preventa Banorte : del 13 de julio a las 12:00 horas al 14 de julio a las 23:59 horas

: del 13 de julio a las 12:00 horas al 14 de julio a las 23:59 horas Preventa Rocket Club : 15 de julio a partir de las 12:00 horas

: 15 de julio a partir de las 12:00 horas Venta general: 16 de julio desde las 12:00 horas

Los boletos tendrán precios de entre $990 hasta $16,000 pesos aproximadamente. Por supuesto, también se ofrecerán paquetes VIP limitados que incluirán beneficios como asientos preferenciales, mercancía exclusiva e incluso la oportunidad de tomarse una foto con Elton John. ¿Te imaginas?

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