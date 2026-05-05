Citadel temporada 2: La serie de espías está de regreso; hora EXACTA de estreno y cómo ver los episodios

Si lo tuyo son las series de espías, te encantará saber que, después de una larga espera de tres años, este 6 de mayo se estrena, finalmente, la segunda temporada de Citadel en Amazon Prime Video.

La serie protagonizada por Priyanka Chopra y Richard Madden ya tiene hora de estreno y, en adn Noticias, te contamos todos los detalles para que prepares el maratón este mismo fin de semana.

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¿De qué se trata Citadel?

Citadel es una de las series de espías con toques de ciencia ficción más caras y ambiciosas creadas por los hermanos Russo.

Hace tres años, las aventuras de los espías de élite de Citadel, una destruida agencia de espionaje, Mason Kane (Richard Madden) y Nadia Sinh (Priyanka Chopra), nos conquistaron con solo seis episodios, que nos dejaron con ganas de más.

La historia se centra en la vida de ambos espías que sobreviven a la destrucción de Citadel, por parte de Manticore, una red secreta respaldada por algunas de las familias más influyentes del mundo.

En la segunda temporada, surge una nueva amenaza que obliga a los protagonistas a salir de su anonimato. De esta manera, Mason, Nadia y Bernard Orlick vuelven a la acción para enfrentar una conspiración internacional que podría cambiar el rumbo de la humanidad.

¿Cuándo se estrena Citadel en Prime Video?

La serie de espías que promete más acción, intriga, traiciones y un nuevo equipo de espías que aún no sabemos si serán amigos o enemigos llega a la plataforma de streaming de Amazon este miércoles 6 de mayo.

¿Cuántos episodios tiene la temporada 2 de Citadel y cómo verlos?

A diferencia de la primera temporada, esta segunda entrega de Citadel cuenta con siete episodios en los que veremos a Mason Kane y Nadia Sinh a embarcarse en una misión de alcance global con la esperanza de desmantelar una conspiración capaz de cambiar el rumbo de la humanidad.

En esta ocasión, los episodios de Citadel estarán disponibles completos, a partir de las 00:00 horas del 6 de mayo. Así que ya hay plan para el fin de semana.

Hasta el momento, Amazon Prime no ha confirmado que se esté cocinando una tercera temporada, definitivamente, la decisión está en tus manos y en las de todos los fans de esta ambiciosa producción.

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