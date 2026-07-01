¡Fin de una era! PlayStation dejará de vender discos físicos; todos sus lanzamientos serán digitales

El mercado de los videojuegos está por vivir uno de sus cambios más importantes de los últimos años, esto luego de que Sony Interactive Entertainment (SIE) anunció que a partir de enero de 2028 dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation, una decisión que marca el avance definitivo hacia la distribución completamente digital.

Con este cambio, todos los títulos de nueva generación que lleguen después de esa fecha estarán disponibles única y exclusivamente en formato digital, ya sea mediante la PlayStation Store o a través de distribuidores autorizados que comercialicen códigos de descarga.

La compañía aclaró que la medida no afectará a los juegos que ya fueron lanzados ni a aquellos que lleguen al mercado en formato físico antes de enero de 2028.

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¿Por qué PlayStation dejará de fabricar juegos en disco?

En un comunicado firmado por Sid Shuman, Senior Director de Content Communications de Sony Interactive Entertainment, la empresa explicó que la decisión responde a la evolución de las preferencias de los consumidores.

Según Sony, la mayoría de los jugadores elige adquirir sus videojuegos en formato digital, una tendencia que también ha transformado la industria del entretenimiento en los últimos años.

La empresa considera que este cambio le permitirá destinar más recursos a la mejor de la experiencia digital de los usuarios, además de fortalecer las distintas formas de acceso a los videojuegos.

We're halfway through 2026.



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¿Qué pasará con los juegos físicos que ya existen?

Sony enfatizó que los videojuegos físicos actualmente disponibles seguirán funcionando con normalidad y que los títulos que sean publicados en disco antes de enero de 2028 continuarán comercializándose bajo ese formato.

La medida aplica solamente para los nuevos lanzamientos posteriores a esa fecha, por lo que las colecciones físicas existentes no perderán validez.

¿Dónde podrán comprarse los nuevos juegos de PlayStation?

Una vez que entre en vigor la nueva política, los jugadores podrán adquirir los próximos títulos mediante:

PlayStation Store, la tienda digital oficial de Sony, además de en distribuidores autorizados, que ofrecerán códigos digitales para descargar los videojuegos.

La empresa señaló que continuará ofreciendo opciones para que los usuarios decidan dónde adquirir sus juegos, aunque el formato físico dejará de formar parte de los nuevos lanzamientos.

Un cambio que refleja la evolución de los videojuegos

El anuncio confirma una transformación que desde hace varios años se observaba en el mercado de los videojuegos; y es que cada vez más jugadores optan por descargar sus títulos directamente desde internet, impulsados por la velocidad de conexión, el almacenamiento en la nube y la comodidad de acceder a una biblioteca digital desde cualquier lugar.

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