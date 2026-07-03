Anamanaguchi regresa a México para encantar a gamers con su fusión musical

Hablar de videojuegos sin mencionar a Anamanaguchi simplemente no se puede, al menos no si nos enfocamos en la música y la variedad de experiencias audiovisuales que hacen felices a todos los gamers.

“Simplemente somos los raros”, dijo entre risas Ary Warnaar, escritor y guitarrista de la icónica banda, en entrevista para adn Noticias. Y es que la agrupación regresará a la Ciudad de México este 2026 el próximo 17 de julio en el Foro La Paz con un gran concierto.

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Anamanaguchi y su nuevo álbum “Anyway”

En 2006 Anamanaguchi lanzó su primer EP Power Supply y este 2026, es decir 20 años después presenta con gran orgullo su álbum “Anyway”, que plasma cómo la banda ha crecido de forma abstracta.

“En el pasado como en la actualidad hacemos música tocando y editando cada detalle y esto se siente mucho más como un lanzamiento en crudo (original), algo así como si plasmáramos todo en una sola toma”, dijo Ari.

Anamanaguchi y Scott Pilgrim

Poco a poco Anamanaguchi gana terreno en la industria de la música por su estilo, pero sin duda algo que le ha dado reconocimiento es Scott Pilgrim, la serie de cómics creada por Bryan Lee O’ Malley, adaptada a la televisión, cine y videojuegos.

Anamanaguchi fue la encargada de hacer música para Scott Pilgrim vs The World: The Game, Scott Pilgrim Takes Off y Scott Pilgrim y desde entonces, ha brillado más que nunca haciendo lo que le gusta, la fusión musical.

¿Cuál es la importancia de la música en los videojuegos?

Un videojuego sin banda sonora no funciona y eso lo tiene muy claro Ary Warnaar, ya que asegura que los sonidos y variaciones tienen un peso importante en cada proyecto. En el caso de Scott Pilgrim, los sonidos brindan nuevas experiencias y tratan de conectar con los usuarios.

¿Cuáles han sido los desafíos para Anamanaguchi?

Ary Warnaar asegura que es difícil decirlo, pero tiene claro que Anamanaguchi es una banda poco convencional, porque “somos los raros”. Sin embargo, la positividad y su trabajo los ha fortalecido en la dura contienda que hay en la industria musical.

“Simplemente somos los raros, hemos tocado en fiestas como EDM y sido la única banda ahí, o tocado en un festival del punk, pero hacemos música con sintetizadores, siempre somos siempre un poco los raros y creo que siempre ha sido así, una contienda, pero muy positivo, esa siempre ha sido nuestra fortaleza, creo”.

¿En dónde comprar boletos para el concierto de Anamanaguchi?

Si eres gamer, te gustan los videojuegos o te apasionan los temas geek, no te puedes perder el concierto de Anamanaguchi. Los boletos se pueden adquirir en la siguiente liga.

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