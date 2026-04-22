¡Jueves de Chayanne! El crush de generaciones y más conciertos en la CDMX este 23 de abril

¡No te quedes en casa! La Ciudad de México (CDMX) no baja el ritmo y este jueves 23 de abril llega con una cartelera que incluye al crush de generaciones, el cantante puertorriqueño Chayanne, quien por supuesto, se roba los reflectores.

El concierto del cantante boricua es uno de los conciertos más esperados del año, pero no es el único show que promete llenar de música la capital. Si buscas qué hacer este jueve en la CDMX, aquí te dejamos las mejores opciones.

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¿Cuándo hay concierto de Chayanne en México?

El esperado concierto de Chayanne en la CDMX forma parte de su gira 2026. El cantante puertorriqueño se presentará este jueves 23 de abril en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país.

Con éxitos como ‘Torero’, ‘Dejaría todo’ y ‘Tiempo de vals’, el artista promete un espectáculo lleno de energía, baile y nostalgia. La alta demanda de boletos confirma que el “crush de generaciones” sigue vigente, consolidando su lugar como uno de los artistas latinos más queridos en México.

Otros conciertos en la CDMX este 23 de abril

Pero la oferta musical no termina ahí. La CDMX ofrece una variedad de conciertos para todos los gustos este jueves:

El Palacio de Bellas Artes ofrece un espectáculo lleno de magia, ‘El amor brujo / la vida breve’, en el que participan la Compañía Nacional Ópera y la Compañía Nacional de Danza. La cita es a las 20:00 horas y los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster.

En el Lunario del Auditorio Nacional también se presentan Los Espíritus, una de las apuestas más originales del rock latinoamericano. El show comienza en punto de las 20:30 horas.

Además de estos conciertos, la CDMX tiene eventos en muchos otros recintos importantes:

Depresión Sonora : Teatro Metropólitan, en punto de las 20:30 horas.

: Teatro Metropólitan, en punto de las 20:30 horas. FKA twigs Body High Tour : Pepsi Center, en punto de las 21:00 horas.

: Pepsi Center, en punto de las 21:00 horas. Sonora Dinamita de Lucho Argain una Noche con Amigos: La Maraka, en punto de las 21:30 horas.

Lista de obras de teatro este jueves 23 de abril

Si lo tuyo no es el concierto, el teatro también es una opción ideal. La cartelera incluye comedias, dramas y montajes contemporáneos de gran calidad como el musical de El Rey León en el Teatro Telcel.

El Fantasma de la Ópera : Teatro de los Insurgentes, en punto de las 20:00 horas.

: Teatro de los Insurgentes, en punto de las 20:00 horas. El Rey León : Teatro Telcel, en punto de las 20:00 horas.

: Teatro Telcel, en punto de las 20:00 horas. Los monólogos de la vagina: Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas.

Mentidrags : Teatro Aldama, a las 20:00 horas.

: Teatro Aldama, a las 20:00 horas. Toc Toc : Teatro Royal Pedregal, a las 20:00 horas.

: Teatro Royal Pedregal, a las 20:00 horas. Razones para decirte adiós : Teatro Tepeyac, a las 20:00 horas.

: Teatro Tepeyac, a las 20:00 horas. 12 Princesas en Pugna : Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas.

: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas. Como Quieras...Perro Amame: Teatro Virginia Fábregas, a las 20:30 horas.

Si quieres conocer la cartelera completa de teatro en la CDMX, da clic en este ENLACE.

La capital demuestra, una vez más, que no necesitas esperar al viernes para encontrar qué hacer. Ya sea con el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional o explorando otras opciones musicales y teatrales, este jueves 23 de abril tiene plan para todos.

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