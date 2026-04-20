The Weeknd y otros conciertos en la CDMX hoy 21 de abril. | Dimitrios Kambouris/Getty Images for REFORM Alliance

El regreso de The Weeknd a la Ciudad de México (CDMX) encabeza la lista de los conciertos más esperados del mes de abril. Por supuesto, miles de capitalinos ya están listos para disfrutar de este esperado show que promete ser una experiencia inolvidable.

Pero, este no es el único evento que la capital mexicana tiene preparado para este martes, pues no solo hay conciertos, sino también puestas en escena imperdibles en recintos. Si buscas qué hacer hoy, esta guía de conciertos y teatro hoy CDMX te ayudará a no perderte nada.

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¿Dónde será el concierto de The Weeknd 2026?

El fenómeno global The Weeknd regresa a la capital mexicana con un espectáculo que promete ser uno de los más comentados del año. Su presentación forma parte de la gira After Hours Til Dawn Tour, la cual ha agotado entradas en distintas ciudades.

🌙 El SETLIST OFICIAL del After Hours Til Dawn World Tour de The Weeknd ya tiene playlist…



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El concierto se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros, un recinto que se ha consolidado como uno de los favoritos para eventos masivos por su capacidad y producción de primer nivel. Se espera un show cargado de efectos visuales, sus mayores éxitos y una experiencia inmersiva para sus seguidores.

¿Qué conciertos habrá hoy en el Auditorio Nacional?

Además del esperado regreso de The Weeknd, la cartelera de conciertos de la CDMX incluye opciones para todos los gustos musicales. Uno de los recintos que puedes visitar es el Auditorio Nacional que contará con un evento icónico.

Gala Sinfónica Coral 2, en punto de las 20:00 horas.

Las mejores obras de teatro en la CDMX este martes 21 de abril

La oferta cultural no se limita a la música. Para quienes prefieren una experiencia escénica, los teatros de la CDMX también tienen una agenda muy interesante este martes 21.

Ride The Cyclone el Musical : Teatro Xola Julio Prieto, en punto de las 20:00 horas.

: Teatro Xola Julio Prieto, en punto de las 20:00 horas. Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas.

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas. No es otra telenovela mexicana : Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas.

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas. Puras Cosas Maravillosas: Foro Lucerna, a las 20:30 horas.

Este 21 de abril, la Ciudad de México confirma por qué es el epicentro del entretenimiento en el país. Con el regreso de The Weeknd y una cartelera repleta de obras de teatro, las opciones sobran para quienes buscan vivir la ciudad al máximo.

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