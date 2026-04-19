Andrea Bocelli tuvo como invitados a Los Ángeles Azules y a Ximena Sariñana.

Andrea Bocelli tuvo como invitados a Los Ángeles Azules y a Ximena Sariñana. | Hakbar Juárez

Andrea Bocelli se presentó el Zócalo capitalino con uno de los conciertos más importantes en su gira de celebración por el 30 aniversario de su disco Romanza, el que lo catapultó a la fama mundial con temas como’ Vivo per lei’ (Vivo por ella) y ‘Con Te Partirò’ (Por tí volaré).

Andrea Bocelli concierto en el Zócalo Andrea Bocelli deleitó al público de la CDMX con su éxito Con Te Partirò'. (Hakbar Juárez)

El famoso tenor italiano ofreció un show que dejó sin palabras a su público en la Ciudad de México (CDMX) y sorprendió con invitados muy especiales: Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana. Adn Noticias estuvo presente y te contamos cómo se vivieron los mejores momentos de este concierto icónico.

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Entre ovaciones y sorpresas: Andrea Bocelli conquista el Zócalo de CDMX

En punto de las 19:21 horas, Andrea Bocelli, uno de los tenores más reconocidos a nivel mundial, apareció en el escenario del Zócalo capitalino con su elegante saco azul, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Minería. En medio de ovaciones y aplausos del público que había abarrotado la Plancha de la Constitución, para ser testigos de este evento histórico, el tenor abrió con un recuento de las mejores óperas que ha interpretado: Tosca, Werther, Carmen y madama Butterfly, entre otras.

🤩 ¡Así se vivió el gran concierto de esta noche en la #CapitalDeLaTransformación! 🎵



Más de 130 mil personas se dieron cita para ser parte de este evento único y extraordinario con @AndreaBocelli, @angelesazulesmx y @ximenamusic. 🎤🎵 pic.twitter.com/V0GMRJZdww — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 19, 2026

Los gritos de la multitud aparecieron también con las primeras notas de La donna è mobile. Pero, Bocelli no estuvo solo en el escenario, contó también con la participación del barítono Juan Carlos Heredia y las sopranos Larisa Martínez y Pia Toscano, así como la violinista Rusanda Panfili.

A medio concierto, el escenario se convirtió en una sala de una casa, donde una televisión proyectaba presentaciones históricas de Andrea Bocelli, para dar paso a una interpretación inolvidable de Caruso.

De Italia para la CDMX: Andrea Bocelli conquista el Zócalo con Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana

Uno de los momentos más esperados por el público fue la aparición en el escenario de Los Ángeles Azules, quienes invitaron a Ximena Sariñana para interpretar el tema ‘Mis sentimientos’. Los aplausos del público no se hicieron esperar cuando Andrea Bocelli apareció en el escenario tocando una flauta para acompañar a los mexicanos en el tema ‘What a Wonderful World’.

Después, la incógnita se despejó y los asistentes disfrutan de la fusión de estilos musicales cuando Andrea Bocelli interpretó ‘Vivo por ella’, al ritmo de la cumbia de Los Ángeles Azules.

Finalmente, Andrea Bocelli comenzó a despedirse del público mexicano con la esperada interpretación de ‘Con Te Partirò’, una melodía que marcó un parteaguas en la carrera del famoso tenor.

Tras su interpretación, Bocelli agradeció al público mexicano por una noche muy especial y se despidió de una de las presentaciones que, sin duda, formarán parte del recuento de los shows icónicos del tenor que compartió escenario con grandes artistas como Luciano Pavarotti.

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