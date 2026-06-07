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/Entretenimiento/Video

Dua Lipa se casó “casi” en secreto en Sicilia, Italia

La boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia genera polémica por cierres de calles y restricciones en el centro histórico de Palermo. (

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Por: Ximena Ochoa
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