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Alicia Villarreal anuncia que está soltera y firma divorcio de Cruz Martínez tras más de dos décadas de matrimonio

Alicia Villarreal confirmó que está soltera de nuevo tras concluir el proceso legal de su divorcio con Cruz Martínez, cerrando así un ciclo de 20 años en pareja.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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