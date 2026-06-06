Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Tiroteo durante festival al aire libre en Ohio deja varios heridos
/Entretenimiento/Video

Blake Lively y Justin Baldoni continúan su batalla legal tras un acuerdo millonario

A pesar de haber firmado un acuerdo extrajudicial, los abogados de ambos actores regresaron a los tribunales por una millonaria disputa de gastos.

Metadatos del artículo

Por: Adriana Juárez Miranda
Tags relacionados