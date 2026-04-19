The Weeknd prenden a la CDMX: lista de los mejores conciertos y obras de teatro hoy 20 de abril

The Weeknd entre los mejores conciertos de la CDMX. | Dimitrios Kambouris/Getty Images

Es lunes pero la agenda cultural en la CDMX no para. Este 20 de abril, la capital se llena de música en vivo y escenarios encendidos con la presencia de figuras internacionales como The Weeknd y Jackson Wang, quienes encabezan una cartelera de conciertos que promete foros llenos y una noche inolvidable.

Si buscas qué hacer hoy, en adn Noticias, te dejamos la lista de conciertos hoy 20 de abril y las mejores obras de teatro para no quedarte fuera.

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Artistas que se presentan hoy en el Estadio GNP Seguros

El renovado Estadio GNP Seguros se convierte en uno de los epicentros musicales de la noche. The Weeknd regresa a México con su gira After Hours Til Dawn Tour. Se espera un show de alto nivel, cargado de efectos visuales, luces y sus grandes éxitos como Blinding Lights y Save Your Tears.

El promocional del After Hours Til Dawn tour en las pantallas del Estadio GNP. 🇲🇽✨ pic.twitter.com/RRmOZBjn1N — The Weeknd México (@theweekndmx) September 13, 2025

La expectativa es alta, por lo que miles de fans se dan cita para corear cada canción en uno de los conciertos de la CDMX más esperados del año. La recomendación es llegar con anticipación para evitar filas y revisar accesos, ya que se prevé alta afluencia.

Horario: En punto de las 21:00 horas

¿Qué concierto habrá hoy en el Palacio de los Deportes?

El Palacio de los Deportes también vibra fuerte esta noche con la presentación de Jackson Wang, quien continúa consolidando su carrera como solista tras su éxito en el K-pop.

Su espectáculo mezcla coreografías, visuales impactantes y una conexión directa con sus fans, lo que lo convierte en uno de los conciertos en la CDMX más comentados en redes sociales.

Rosemont CHICAGO 🚨

Ngl your energy was another level

Hope you had a meaningful night

Coming back with new album

until then, treat yourself good yeah? 💋

.#Chicago #AllstateArena#MAGICMAN2WORLDTOUR#jacksonwang#王嘉爾 pic.twitter.com/9Z8tw1TDM5 — Jackson Wang (@JacksonWang852) April 10, 2026

¿Cómo pedir un reembolso de un concierto?

Si por alguna razón no puedes asistir, es importante conocer el proceso de reembolso. Plataformas como Ticketmaster permiten solicitar devoluciones en casos específicos, como cancelaciones o cambios de fecha.

Evento reprogramado

Verás un botón de " Solicitar reembolso" en tu cuenta de Ticketmaster.

en tu cuenta de Ticketmaster. Una vez enviada la solicitud, el reembolso se procesará mediante el método de pago original utilizado al comprar las entradas.

original utilizado al comprar las entradas. Debería aparecer en tu cuenta en un plazo de 5 a 7 días hábiles, dependiendo del tiempo de procesamiento de tu banco.

Evento cancelado

No debes hacer nada, el reembolso llega mediante el método de pago que usaste para hacer la compra.

llega mediante el método de pago que usaste para hacer la compra. El reembolso debería aparecer en su cuenta en un plazo de 14 a 21 días.

Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy 20 de abril

Más allá de los conciertos, espacios como el Teatro Coyoacán presentan obras que van desde comedia ligera hasta montajes dramáticos este 20 de abril.

Hedda : Foro Lucerna, a las 20:00 horas

: Foro Lucerna, a las 20:00 horas Defendiendo al Cavernícola con Cesar Bono : Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas

: Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos : Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas Préndeme el Musical: Teatro Milán, a las 20:45 horas

¡Ya hay plan! La CDMX confirma, una vez más, por qué es una de las capitales culturales más vibrantes del mundo. ¿A dónde te vas a lanzar este lunes 20 de abril?

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