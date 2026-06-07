Xbox, la emblemática consola de Microsoft, alista los festejos por sus 25 años con una edición especial que parece pegar justo en la nostalgia de sus primeros jugadores.

Se trata de la Xbox Series X25 Limited Edition, que como una de sus principales virtudes cuenta con una carcasa completamente traslúcida en color verde, muy similar a los primeros diseños de esta icónica consola de videojuegos.

¿Cómo es la nueva Xbox inspirada en la primera consola de Microsoft?

Esta Xbox para celebrar los primeros 25 años de la consola de Microsoft: se trata de la Xbox Series X25 Limited Edition, una consola que hace referencia a la estética de la primera consola lanzada por Microsoft, con un tono OG Green característico de la primera generación de la consola.

Aunque tiene la estética retro de la primera consola, cuenta con el potente rendimiento de la generación actual, gracias a que cuenta con 1 TB de memoria.

En otras cuestiones estéticas, destaca que el símbolo de Xbox se iluminará en el tradicional color verde de la consola, mientras que el control de edición especial también contará con una carcasa verde traslúcida, similar a la de los controles que se volvieron tan populares en la primera de la década de los 2000.

2001 meets 2026



Introducing the XBOX Series X25 Limited Edition console and Special Edition controller: https://t.co/w9XoIM2LJ0 | #XBOXShowcase pic.twitter.com/l1Ba2mzcmJ — XBOX (@XBOX) June 7, 2026

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¿Cuándo saldrá a la venta el Xbox Series X25 Limited Edition?

De acuerdo con la presentación realizada en el Showcase de este domingo 7 de junio, la consola Xbox Series X25 Limited Edition saldrá a la venta el próximo mes de noviembre, en el marco de los 25 años del lanzamiento de la primera consola.

Aún no hay información sobre si esta consola de edición especial llegará a México, ni tampoco hay información sobre el precio que podría tener.

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