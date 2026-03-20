El Rey León cumple un año en cartelera; así se vivió el debut del nuevo Simba y la celebración por 350 funciones

“Laaaaaaa cigüeñaaa…” Si lo leíste cantando seguramente eres un fan de hueso colorado de El Rey León. Entonces, te encantará saber que el musical de esta icónica historia cumplió 350 funciones en el Teatro Telcel y lo celebró con el debut del nuevo Simba, el actor argentino, Juan López Boyadjian.

La noche de este jueves 19 de marzo vivimos una increíble fiesta que llenó de nostalgia a los asistentes noventeros y de emoción a las nuevas generaciones que se han convertido también en fans de una historia que habla de familia, de amor y de lealtad. Te contamos cómo vivimos la alfombra roja del musical de El rey León, el debut del nuevo Simba y la develación de la placa de 350 funciones encabezada por Sofía Niño de Rivera.

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El Rey León estrena el rugido del nuevo Simba, Juan López Boyadjian

Antes de que se levantara el telón en la función de este 19 de marzo, vimos desfilar a los protagonistas de la obra en la alfombra roja, entre ellos, el nuevo Simba, el actor argentino Juan López Boyadjian, quien se dijo muy emocionado por haber logrado el papel.

Recordemos que hace cinco años, Juan López había recibido un no en su audición para la obra de Anastasia. Finalmente, tras un lustro de continuar con su preparación, el actor de 26 años, logró adueñarse de un papel que alguna vez perteneció a Carlos Rivera.

El debut de Juan López en el papel de Simba resultó un éxito rotundo, pues la interpretación y la calidad vocal del joven terminó por cautivar a los asistentes, que aplaudieron cada una de sus apariciones en escena.

En la alfombra roja desfilaron Majo Domínguez (Nala), Eli Nassau (Timón), Sergio Carranza (Pumba), Melissa Cabrera (Shenzi), Diego Matus (Banzai) y Manu Bermúdez (Ed), entre otros.

También vimos a famosos como: Miguel Martínez, Axel Muñiz, Ana Layevska, Arleth Terán, Raquel Bigorra, Héctor Soberón, Natalia Súbtil, acompañada de su hija Mila, Luis Felipe Tovar, entre otros.

Celebran la develación de placa por 350 funciones junto a Sofía Niño de Rivera

A lo largo de dos horas, sonidos de aves, gacelas, elefantes y el rugido de leones y leonas llenan el lugar y logran transportar al público a una selva africana y a una historia que se convirtió en la favorita de los niños de los noventa y que sigue conquistando fans años con año.

El musical de El Rey León celebró su primer aniversario en cartelera, luego de una pausa y lo hizo con la develación de una placa por 350 funciones que estuvo encabezada por la standupera Sofía Niño de Rivera.

La comediante celebró junto al elenco y productores de la obra un año con funciones llenas, aplausos y una conexión muy especial con el público.

El musical El Rey León lanza boletos al 50% de descuento;así puedes conseguir los tuyos

Si eres fan de El Rey León, te contamos que el icónico musical de Broadway tiene preparada una promoción imperdible por su primer aniversario en cartelera. Puedes conseguir boletos con 40 y hasta 50% de descuento para las funciones de junio y julio.

Así que no pierdas tiempo y consigue tus entradas a precios de promoción y disfruta de uno de los musicales de Broadway que te harán sorprenderte, llorar, reír, recordar y vivir momentos inolvidables.

¿Qué significa la frase de la canción de inicio de El Rey León?

Y por cierto, si tú eras de los que creían que la frase de la canción con la que inicia la película de Disney dice: "La cigüenaaaa…”, te contamos que estás equivocado.

La canción The Circle Of Life, compuesta por Tim Rice y Elton Jhon, inicia con una frase en zulú, idioma del sur de África, que dice: “Nants ingonyama bagithi baba”; esto significa “Ahí viene un león, papá”.