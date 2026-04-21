De Chayanne a The Weeknd: Sedes y horarios de los mejores conciertos hoy 22 de abril

La agenda musical de la Ciudad de México (CDMX) está a reventar este martes 22 de abril. Desde el regreso romántico de Chayanne hasta el espectáculo internacional de The Weeknd, la capital ofrece una cartelera de conciertos y obras de teatro para todos los gustos.

Si estás buscando qué hacer hoy, en adn Noticias, te contamos sedes, horarios y todo lo que necesitas saber para no perderte los mejores conciertos de abril.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Dónde será el concierto de Chayanne en la CDMX?

El esperado regreso de Chayanne a la capital mexicana tendrá lugar en el emblemático Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes para conciertos en la CDMX.

El show está programado para iniciar alrededor de las 20:30 horas, aunque se recomienda llegar con anticipación para evitar filas y disfrutar del ambiente previo. El cantante puertorriqueño invita a sus fans a dar un recorrido por sus más grandes éxitos como “Torero”, “Dejaría todo” y “Un siglo sin ti”, en un espectáculo que mezcla nostalgia, energía y producción de alto nivel.

¿Cuándo es el concierto de The Weeknd en México?

Por su parte, The Weeknd continúa su gira internacional con una parada en el imponente Estadio GNP Seguros.

El concierto de este 22 de abril está previsto para iniciar cerca de las 21:00 horas, con un montaje visual impactante que ha sido reconocido a nivel mundial. El artista canadiense interpretará temas como “Blinding Lights”, “Starboy” y “Save Your Tears”, en uno de los eventos más esperados del año en la CDMX.

Lista de los mejores conciertos en la CDMX hoy 22 de abril

Además de estos dos gigantes de la música, la ciudad ofrece una amplia variedad de conciertos hoy CDMX en distintos recintos.

La agrupación argentina Paté de Fuá se presenta en el Teatro Metropolitan con un show que fusiona distintos estilos de música antiguos como el tango, bolero, paso doble. Si quieres dar un viaje en el tiempo, no te pierdas este show que inicia este 22 de abril, en punto de las 20:30 horas.

Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy

Si prefieres una experiencia distinta, también hay una sólida oferta teatral en la ciudad. Recintos como el Teatro Insurgentes y otros espacios culturales presentan funciones que van desde comedia hasta drama contemporáneo. Las opciones son las siguientes:

El Fantasma de la Ópera : Teatro de los Insurgentes, en punto de las 20:00 horas.

: Teatro de los Insurgentes, en punto de las 20:00 horas. Esquizofrenia : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas.

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas. ¡Oh, Karen! : Teatro Xola Julio Prieto, en punto de las 20:30 horas.

: Teatro Xola Julio Prieto, en punto de las 20:30 horas. Asesinato para dos: Teatro Milán, en punto de las 20:45 horas.

Elige tu evento favorito y disfruta de la mejor noche en la Ciudad de México.