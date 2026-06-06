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Tiroteo durante festival al aire libre en Ohio deja varios heridos
/Entretenimiento/Video

Cristian Castro rompe los rumores y presenta formalmente a su nueva pareja

El Gallito Feliz vuelve a abrirle las puertas al amor y sorprende a sus fanáticos de Argentina con una nueva novia.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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