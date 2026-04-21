MYST te invita a disfrutar del soundtrack de tu vida en 'Rapsodia' y 'Viviendo de Noche'.

MYST te invita a disfrutar del soundtrack de tu vida en 'Rapsodia' y 'Viviendo de Noche'.

“No podrás olvidar..” ¿Te suena? Sí, es uno de los éxitos de los 90 que seguramente forman parte del soundtrack de tu vida. El fenómeno MYST lo sabe y, por eso, lo ha incluido en sus espectaculares experiencias llenas de nostalgia, baile y fiesta.

MYST es una experiencia original con la mejor producción y música en vivo que tienes que vivir para entender. MYST lo tiene todo.

Este 2026, MYST, liderado por Chacho Gaytán, está de regreso con dos producciones en los que el público hará un recorrido musical por temas que han conquistado a generaciones. Te contamos todo lo que debes saber.

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¿Qué es el show de MYST en México?

MYST es una experiencia inmersiva basada en el concepto My Soundtrack, donde más de 40 artistas en escena, entre cantantes, bailarines y músicos en vivo, interpretan éxitos que van desde los años 60 hasta la actualidad.

El resultado es un viaje emocional que mezcla pop, rock y baladas que han marcado generaciones. Desde el primer minuto, el público no solo escucha, sino que se levanta de su silla, canta, baila y revive momentos de su vida a través de la música.

Actualmente, el espectáculo que lo tiene todo se presenta en el Foro Totalplay, dentro de la plaza comercial Antara, un recinto que ofrece formato íntimo, audio de alta calidad y una experiencia 360°.

MYST presenta dos shows espectaculares: Rapsodia y Viviendo de noche

Viviendo de Noche:

Además de Rapsodia, MYST también presenta otras experiencias como Viviendo de Noche con los mejores éxitos del rock y el pop en español.

¡Seguro te las sabes! En este show, MYST te lleva de regreso a los 90 con los mejores éxitos de Sentidos Opuestos, Caifanes, Yuri, Timbiriche, Enanitos Verdes, Maná, Mecano, Luis Miguel, Soda Stereo, La Unión, Juan Gabriel, Cristian Castro, Nacha Pop, Menudo y muchos más.

Viernes 24 de abril, dura 2 actos de con más de 80 canciones.

Rapsodia:

Se trata de una nueva producción que surge tras el éxito de “Euphoria”. Este show combina música en inglés y español en un formato nonstop con más de 100 canciones.

Rapsodia es un recorrido musical que va desde los años 70 hasta los hits actuales, con una producción que apuesta por una experiencia intensa, vibrante y sin pausas. La idea es romper barreras de idioma y convertir la música en un lenguaje universal.

Sábado 25 de abril: “Rapsodia”, tiene 3 actos de los mejores éxitos en inglés y español.

¿Dónde se compran boletos para MYST?

Los boletos para MYST están disponibles a través de su sitio oficial myst.com.mx, donde también se pueden consultar fechas, horarios y ubicaciones dentro del recinto.

Como parte del festejo, hay un 20% de descuento en la compra de entradas para las funciones del viernes 24 y sábado 25.

¡Ya hay plan este fin de semana! MYST te invita a hacer un nostálgico recorrido por todas esas canciones que dejaron huella en tu vida.

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