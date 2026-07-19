Tabla general y de goleo de la Liga MX tras la jornada 1 del Apertura 2026

Terminó la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX y algunas cosas se empiezan a definir de cara a este nuevo torneo, especialmente a Pachuca como el líder y a Pumas en el fondo de la tabla, los dos equipos compitieron en una semifinal apenas en el Clausura 2026.
Mientras que la tabla de goleo es encabezada por el mexicano Jeremy Márquez, Salomón Rondón y Lucas Ocampos; sin embargo, esto se irá moviendo mientras siga el torneo mexicano.
Los partidos de esta jornada iniciaron el pasado jueves 16 de julio y concluyeron el 18 debido a que este día, domingo 19, se definirá la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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Tabla general de la Liga MX tras la jornada 1 del Apertura 2026
Así se definió la tabla general tras concluir la primera jornada del nuevo torneo del futbol mexicano:
- Pachuca: 3 puntos
- Xolos: 3 puntos
- Toluca: 3 puntos
- Cruz Azul: 3 puntos
- Atlas: 3 puntos
- Rayados: 3 puntos
- Necaxa: 3 puntos
- América 3 puntos
- Puebla: 3 puntos
- Santos: 0 puntos
- Atlético San Luis: 0 puntos
- León: 0 puntos
- Atlante: 0 puntos
- Querétaro: 0 puntos
- Juárez: 0 puntos
- Tigres: 0 puntos
- Chivas: 0 puntos
- Pumas: 0 puntos
Tabla de goleo de la Liga MX tras la jornada 1
Asimismo, tras la primera jornada del torneo, así avanza el campeonato de goleo que, esta semana, es encabezado por un mexicano:
- Jeremy Márquez (Cruz Azul): 2 goles
- Salomón Rondón (Pachuca): 2 goles
- Lucas Ocampo (Rayados): 2 goles
- Mourad El Ghezouani (Xolos): 2 goles
- Ramiro Árciga (Xolos): 1 gol
- Isaís Violante (América): 1 gol
- Julián Carranza (Necaxa): 1 gol
- Sébastien Salles-Lamonge (Atlético San Luis): 1 gol
- Aldo Rocha (Atlas): 1 gol
- Jesús Gallardo (Toluca): 1 gol
Hora y cuándo se jugarán los partidos de la jornada 2 de la Liga MX
La jornada 2 comenzará entre semana y concluirá el fin de semana debido a un partido internacional entre Cruz Azul y Toluca, por lo que así se jugará el torneo:
Martes 21 de julio
- Cruz Azul vs Puebla a las 19:00 horas
- Toluca vs Pumas a las 21:05 horas
Viernes 24 de julio
- Atlante vs América a las 21:00 horas
- Xolos vs León a las 21:00 horas
Sábado 25 de julio
- Chivas vs Juárez a las 17:05 horas
- Santos vs Atlas a las 21:00 horas
- Tigres vs Atlético San Luis a las 21:00 horas
Domingo 26 de julio
- Necaxa vs Monterrey a las 17:00 horas
- Pachuca vs Querétaro a las 19:00 horas
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