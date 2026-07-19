Tabla general y de goleo de la Liga MX tras la jornada 1 del Apertura 2026

Terminó la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX y algunas cosas se empiezan a definir de cara a este nuevo torneo, especialmente a Pachuca como el líder y a Pumas en el fondo de la tabla, los dos equipos compitieron en una semifinal apenas en el Clausura 2026.

Mientras que la tabla de goleo es encabezada por el mexicano Jeremy Márquez, Salomón Rondón y Lucas Ocampos; sin embargo, esto se irá moviendo mientras siga el torneo mexicano.

Los partidos de esta jornada iniciaron el pasado jueves 16 de julio y concluyeron el 18 debido a que este día, domingo 19, se definirá la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Terminó la fecha uno del Apertura 2026 🇲🇽



Jornada inaugural sin empates que nos regaló partidos atractivos y con volteretas, Pachuca se posiciona como líder y Pumas aparece en el último lugar después de una terrible actuación 😱 pic.twitter.com/DjcICQ4RVk — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 19, 2026

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Tabla general de la Liga MX tras la jornada 1 del Apertura 2026

Así se definió la tabla general tras concluir la primera jornada del nuevo torneo del futbol mexicano:

Pachuca: 3 puntos

Xolos: 3 puntos

Toluca: 3 puntos

Cruz Azul: 3 puntos

Atlas: 3 puntos

Rayados: 3 puntos

Necaxa: 3 puntos

América 3 puntos

Puebla: 3 puntos

Santos: 0 puntos

Atlético San Luis: 0 puntos

León: 0 puntos

Atlante: 0 puntos

Querétaro: 0 puntos

Juárez: 0 puntos

Tigres: 0 puntos

Chivas: 0 puntos

Pumas: 0 puntos

Tabla de goleo de la Liga MX tras la jornada 1

Asimismo, tras la primera jornada del torneo, así avanza el campeonato de goleo que, esta semana, es encabezado por un mexicano:

Jeremy Márquez (Cruz Azul): 2 goles Salomón Rondón (Pachuca): 2 goles Lucas Ocampo (Rayados): 2 goles Mourad El Ghezouani (Xolos): 2 goles Ramiro Árciga (Xolos): 1 gol Isaís Violante (América): 1 gol Julián Carranza (Necaxa): 1 gol Sébastien Salles-Lamonge (Atlético San Luis): 1 gol Aldo Rocha (Atlas): 1 gol Jesús Gallardo (Toluca): 1 gol

Hora y cuándo se jugarán los partidos de la jornada 2 de la Liga MX

La jornada 2 comenzará entre semana y concluirá el fin de semana debido a un partido internacional entre Cruz Azul y Toluca, por lo que así se jugará el torneo:

Martes 21 de julio

Cruz Azul vs Puebla a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Toluca vs Pumas a las 21:05 horas

Viernes 24 de julio

Atlante vs América a las 21:00 horas

a las 21:00 horas Xolos vs León a las 21:00 horas

Sábado 25 de julio

Chivas vs Juárez a las 17:05 horas

a las 17:05 horas Santos vs Atlas a las 21:00 horas

a las 21:00 horas Tigres vs Atlético San Luis a las 21:00 horas

Domingo 26 de julio

Necaxa vs Monterrey a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Pachuca vs Querétaro a las 19:00 horas

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