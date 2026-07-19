Mbappé campeón de goleo y máximo anotador en la historia de los Mundiales

Después de un poco más de un mes de actividad, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó dejando como campeón a España, selección que conquistó su segundo título del mundo.

Sin embargo, esta Copa del Mundo también nos dejó un nuevo récord: el máximo goleador en la historia de los Mundiales, conquistado por Kylian Mbappé.

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Mbappé consigue título de goleo y bicampeonato en Mundial

Sin duda, a sus 27 años Kylian Mbappé continúa dando de qué hablar y se consagra como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

En este Mundial 2026, el futbolista francés rompió el récord de Miroslav Klose de 16 anotaciones en Copas del Mundo y se consagró como el máximo rompe redes en toda la historia de este torneo.

Para esta Copa del Mundo, el jugador europeo jugó un total de ocho encuentros con su selección. De esos partidos, solamente no anotó frente a Noruega y España. Estos fueron los goles del francés este torneo:

vs Senegal: 2 goles

vs Irak: 2 goles

vs Suecia: 2 goles

vs Paraguay: 1 gol

vs Marruecos: 1 gol

vs Inglaterra: 2 goles

Kylian Mbappé: histórico en Copas del Mundo

Durante toda esta Copa del Mundo, Lionel Messi y Kylian Mbappé disputaron codo a codo la cima de la tabla de goleadores. Y tuvo que ser hasta el último fin de semana cuando todo se definiera.

Ya con el Mundial 2026 concluido y teniendo a España como selección campeona del mundo, así quedaron repartidos los goles de Messi y Mbappé en todas sus participaciones en Copas del Mundo:

• Kylian Mbappé: 2018 (4), 2022 (8) y 2026 (10)

• Lionel Messi: 2006 (1), 2010 (0), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) y 2026 (8)

Sin duda, esta Copa del Mundo nos dejó un digno campeón en España con su segunda estrella y uno de los récords más impresionantes en la historia de los Mundiales: el máximo goleador del torneo con Kylian Mbappé y sus 22 goles.

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