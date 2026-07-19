España vs Argentina EN VIVO hoy | Final del Mundial 2026: minuto a minuto, goles y resultado

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su último capítulo este domingo 19 de julio con la esperada Final España vs Argentina, dos selecciones que protagonizaron un destacado torneo para instalarse en el partido por el título en la Final Mundial 2026.

En este minuto a minuto de adn NOTICIAS EN VIVO encontrarás todas las actualizaciones de la Gran Final de la Copa del Mundo 2026: alineaciones, incidencias, goles, cambios, estadísticas, decisiones arbitrales, reacciones y el resultado final, conforme vaya desarrollándose el partido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

España vs Argentina EN VIVO: sigue aquí la Final del Mundial 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.