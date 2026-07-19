Isaac del Toro subió al podio en la etapa 15 del Tour de Francia 2026; regresa a ser tercero general

Isaac del Toro sigue en lo más alto del deporte nacional, luego de que consiguió el tercer lugar en la etapa 15 del Tour de Francia 2026.

Con este resultado, el ciclista mexicano regresó al tercer lugar general de la competencia y recuperó el maillot blanco que le dan a los líderes juveniles.

At the end of an exciting mountain battle, @TamauPogi and @ISAACDELTOROx1 finish 🥈 and 🥉, respectively, on stage 15.



Chapeau to @EvenepoelRemco for a brilliant stage win, but today we lost a great opponent in Jonas Vingegaard.



Wishing you a speedy recovery, Jonas 🙏… pic.twitter.com/azYyqne5ZB — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 19, 2026

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Isaac del Toro sufrió caída en la etapa 15 del Tour de Francia 2026

Durante la competencia, a 21 kilómetros de la meta, el Torito sufrió una caía; no obstante, el mexicano se levantó y logró cruzar en tercer lugar con 5.58 minutos de Tadej Pogacar, quien es el líder y favorito para llevarse la edición de este año.

La etapa 15 fue para Remco Evenepoel quien cruzó en primer lugar con un tiempo de 04:23:09 horas, superando al UAE Team Emirates (equipo del mexicano).

¿Cuándo termina el Tour de Francia 2026?

A una semana de que acabe la competencia para el mexicano, esta es la agenda para conocer si el Torito logrará hacer historia en el Tour de Francia 2026:

Lunes 20 de julio: día de descanso

Martes 21 de julio: etapa 16

Miércoles 22 de julio: etapa 17

Jueves 23 de julio: etapa 18

Viernes 24 de julio: etapa 19

Sábado 25 de julio: etapa 20

Domingo 26 de julio: etapa 21 y final del Tour de Francia

Este último día se definirá el futuro del ciclista mexicano.

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