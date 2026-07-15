Gran Final Mundial 2026: Aquí puedes ver GRATIS el partido Argentina vs España; fecha, horarios y show de medio tiempo

¡Ya está definida la gran final del Mundial 2026! ¿Cuál es tu equipo favorito? Si eres aficionado al futbol, seguramente ya te estás preguntando a qué hora será el partido de la gran Final del Mundial 2026. Entonces, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos todo lo que necesitas saber acerca del gran cierre de la justa futbolera.

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¿Cuándo y a qué hora es la gran final del Mundial 2026?

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está cerca, este miércoles 15 de julio se definió finalmente el partido final. España vuelve a disputar el título tras 16 años y se enfrentará a la selección argentina.

ESPAÑA vs ARGENTINA en la GRAN FINAL 🇪🇸🆚🇦🇷



Tenemos FINAL para el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey 🤩



Por supuesto... en @AztecaSiete



📅 ⁣⁣⁣Domingo 19 de julio

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI … pic.twitter.com/Yd3dIWXAuG — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 15, 2026

¿Dónde ver gratis la gran final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 está programada para este domingo 19 de julio. El partido que definirá al campeón del mundo se jugará en el New York-New Jersey Stadium, en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.

En México, tiene varias opciones para disfrutar del partido de la gran final del Mundial 2026 totalmente gratis desde la señal de Azteca 7 y a través del sitio web y la aplicación de TV Azteca.

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo del Mundial 2026?

Muy al estilo del Super Bowl, el Mundial 2026 contará con un show de medio tiempo protagonizado por estrellas icónicas. Se trata de un momento histórico pues es la primera vez que esta justa deportiva tendrá un espectáculo de esta categoría. Los artistas confirmados para este show son los siguientes:

Shakira

Justin Bieber

Madonna

BTS

Burna Boy

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus

Coldplay

We’re Ready! The official video for DAI DAI, the FIFA World Cup Official 2026 song is here! ⚽️🐺 @burnaboy https://t.co/8beSisvEF2



A big thank you to Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian… pic.twitter.com/vbNJY8CniO — Shakira (@shakira) May 23, 2026

Al respecto, la FIFA informó que el show de medio tiempo del Mundial 2026 tendrá una duración de 11 minutos, que incluye la participación de entrañables personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets como Miss Peggy y Kermit.

Ahora que ya tienes todos los detalles,prepara la botana, reúnete con la familia y no te pierdas ni un instante de los últimos momentos del Mundial 2026.

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