España se corona campeón en la final del Mundial 2026; de la mano de Ferrán Torres vence a Argentina

España se convirtió en el campeón del mundo tras vencer a Argentina en un partido cardíaco de la Gran Final del Mundial 2026. La selección española alcanzó este triunfo con golazo de Ferrán Torres tras superar la defensa albiceleste.

El partido de España vs Argentina fue una batalla icónica que terminó con un marcador de 1-0, en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey. Tras más de 120 minutos de juego, la selección española se quedó con la Copa del Mundo. Te contamos todos los detalles.

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Así llegaron Argentina y España a la final del Mundial 2026

Las dos selecciones que se enfrentaron este 19 de julio en MetLife Stadium, tuvieron que hacer un recorrido complicado a lo largo de cinco semanas. España avanzó con control y solidez defensiva, mientras que Argentina avanzó superando situaciones límite y remontadas espectaculares que los pusieron a prueba.

Spain have added another star above their crest 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sFvm9NE2Lz — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

El camino de España a la final 2026

España terminó como líder del Grupo H tras empatar sin goles con Cabo Verde y vencer a Arabia Saudita y Uruguay.

Eliminó a Austria 3-0, derrotó a Portugal 1-0 con golazo de Mikel Merino y venció a Bélgica 2-1.

Una vez en Cuartos de final, España aseguró su pase venciendo 2-0 a Francia.

¡Momentos de tensión! 🫣



Así reaccionó Messi al gol anulado a España, mismo que parecía sepultar a Argetina.



🔴 EN VIVO: España vs Argentina por Azteca 7 y https://t.co/OqYzbKT3Ba

🇪🇸🆚🇦🇷 pic.twitter.com/AhSELwDTt4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 19, 2026

El camino de Argentina a la final 2026

Por su parte, la selección albiceleste llegó a la final del Mundial 2026 tras superar un camino escarpado y situaciones límite que pusieron a Messi muy cerca de despedirse de la gran final.

Tras llegar a tiempos extra con Cabo Verde, Argentina logró su pase a Octavos de final con un marcador 3-2.

En Octavos de Final, Argentina protagonizó una espectacular remontada frente a la selección de Egipto. El marcador, 3-2.

Suiza volvió a llevar a la selección albiceleste a tiempos extra. El marcador fue 3-1.

En Cuartos de Final, Argentina vivió una situación límite y una nueva remontada que finalmente le ganaron su lugar en la gran final del Mundial 2026.

Estadísticas de Lamine Yamal en el Mundial 2026

Aunque Lamine Yamal, no hizo goles en el partido de la final, sí seconvirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato, por su capacidad para encarar rivales, generar superioridad por la banda derecha y crear oportunidades lo convirtió en una de las principales armas ofensivas de España.

Partidos disputados: 7

Titular: 6

Minutos jugados: 495

Goles: 1

Asistencias: 0

Tiros a puerta: 10

Regates exitosos: 22

Ocasiones creadas: 6

Duelos ganados: 38

Faltas recibidas: 8

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

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