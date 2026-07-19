¿Dónde y cuándo se jugará el Mundial 2030? Todo lo que debes saber del próximo torneo de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó y nos dejó muchas emociones, especialmente en México debido a que tuvimos algunos de los partidos en la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara (Jalisco) y Monterrey (Nuevo León); no obstante, ahora los aficionados ya se preparan para el 2030.

El próximo mundial es uno de los más especiales, debido a que se celebrarán los 100 años de las Copas del Mundial y la FIFA prepara un torneo en tres continentes, siendo el más grande de la historia.

PAREN TODO! 😱😱Probablemente Cristiano Ronaldo pueda jugar el Mundial del 2030! ¿Crees que el Comandante pueda disputar este torneo? 🥹🇵🇹7⃣ pic.twitter.com/abVF83QjJT — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 17, 2026

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¿Dónde será el Mundial en 2030?

Las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2030™ serán España, Portugal y Marruecos, donde se celebrará la mayor parte del torneo y toda la fase de eliminación directa.

Sin embargo, debido a los 100 años de la justa mundialista y conmemorando el Mundial de 1930, Uruguay, Argentina y Paraguay tendrán tres partidos inaugurales, es decir, de su selección.

¿Cuándo iniciará el Mundial 2030?

La FIFA prevé que este torneo se lleve a cabo también entre los meses de junio y julio de 2030; no obstante, tal como ocurrió en 2022, esto podría cambiar conforme pasen los años.

Las ciudades donde iniciará la competencia (Montevideo, Buenos Aires y Asunción) tendrán invierno durante esos meses; mientras que el resto del Mundial en Portugal, España y Marruecos será en verano.

¿Aumentarán las selecciones en el Mundial 2030?

Hasta el momento, se tiene planeado que el Mundial repita el formato de 48 selecciones como fue en este 2026; no obstante, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, adelantó que se analiza ampliar las plazas para el próximo torneo o hasta el 2038.

Es decir, si se aprueba esta modificación, aumentaría 16 plazas más, con lo que quedaría con 64 selecciones.

¿Cómo quedó el palmares de la FIFA tras el Mundial 2026?

Tras esta edición, así quedó el palmarés de la FIFA:

Brasil: 5 campeonatos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) Italia: 4 campeonatos (1934, 1938, 1982 y 2006) Alemania: 4 campeonatos (1954, 1974, 1990 y 2014) Argentina: 3 campeonatos (1978, 1986 y 2022) Uruguay: 2 campeonatos (1930 y 1950) Francia: 2 campeonatos (1998 y 2018) España: 2 campeonatos (2022 y 2026) Inglaterra: 1 campeonato (1966)

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