OFICIAL: Pumas presenta nuevo jersey para el Apertura 2026 de la Liga MX

Comienza una nueva etapa en Pumas de cara al Apertura 2026 de la Liga MX, no sólo porque Esteban Solari es su director técnico, sino porque ahora serán vestidos por la marca deportiva alemana PUMA.

Se trata de la segunda etapa de la empresa con el Club Universidad Nacional, la primera comprendió de 2009 a 2014, periodo en el que consiguieron su último título de liga en 2011.

PUMAS FEMENIL (Hakbar Juárez.)

La presentación de la nueva indumentaria se llevó a cabo hoy 2 de julio en el Foro Siqueiros, en la Ciudad de México (CDMX), y ahí se anunció que la alianza será por cinco años, es decir, 10 torneos.

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¿Dónde se puede conseguir el nuevo jersey con PUMA? Habrá especial para Pumas femenil

La venta de las nuevas playeras, tanto la de local como la de visita, empezará el viernes 3 de julio tanto en tiendas físicas como en digital.

PUMA prometió que habrá jersey especiales y el primero de ellos será especial para Pumas femenil, algo que no se había hecho desde la fundación del equipo en 2017.

Pumas dice adiós a Nike tras 12 años

Con este cambio de marca, los Pumas dicen adiós a Nike. La empresa estadunidense vistió a los universitarios durante 12 años, de 2014 a 2026.

Fue la segunda etapa de la empresa con el equipo mexicano, ya que también los vistieron de 1995 a 2002.

Todos los cambios en Pumas tras perder la final del Clausura 2026

El club universitario regresa a la Liga MX tras perder la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul; sin embargo, tuvo muchos otros cambios como la salida de Efraín Juárez del banquillo.

Además, hasta el momento, se dio la salida de César Garza y Jordan Carrillo: en el primer caso regresó a Monterrey como parte del préstamo; en el segundo, Santos (dueño de la carta del jugador) rescindió el préstamo y lo vendió a Chivas.

No obstante, los del Pedregal ya tienen altas, la principal es Estaban Solari como director técnico, además de Sebastián Cordova, proveniente de Toluca.

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