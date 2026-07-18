Inglaterra logra el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al imponerse sobre Francia

Inglaterra avanzó hacia el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al imponerse 6-4 sobre Francia en el Hard Rock Stadium, en el duelo que reunió a las dos selecciones derrotadas en semifinales.

El conjunto inglés tomó la iniciativa desde los primeros minutos del partido y logró reflejar su dominio en el marcador, mientras que Francia buscó reaccionar sin éxito ante una defensa británica bien organizada.

Los franceses llegaron a este compromiso tras caer 2-0 frente a España en semifinales, mientras que Inglaterra fue superada 2-1 por Argentina.

Con este resultado, los dirigidos por Thomas Tuchel, cerraron con una destacada participación en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

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Resultado del partido Francia - Inglaterra (Google.)

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La Copa llegará a su desenlace este domingo 19 de julio con a esperada final entre España y Argentina. El partido por el título se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

El silbatazo inicial está programado para las 15:00 horas del Este de Estados Unidos (13:00 horas del centro de México).

España buscará conquistar su segundo campeonato mundial, mientras que Argentina intentará sumar su cuarta estrella.

Mundiales ganados de Argentina: 1978, 1986 y 2022.

Mundiales ganados de España: La única estrella que adorna el escudo español se consiguió en el Mundial de Sudáfrica 2010, tras derrotar a Países Bajos por la diferencia mínima en el Estadio Soccer City de Johannesburgo.

¿Qué artistas estarán en la clausura del Mundial 2026?

La ceremonia contará con las presentaciones musicales de Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson y el creador de contenido IShowSpeed. Además, el actor Tom Cruise tendrá una participación especial en el evento previo al partido por el título.

Además, Justin Bieber protagonizará el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a Madonna, Shakira y BTS.

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