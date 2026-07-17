El campeón del futbol mexicano ya tiene sede para jugar sus partidos de local del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX. Los celestes ya no jugarán en el Estadio Ciudad de los Deportes como se había dicho, pues Cruz Azul ahora será local en el Estadio Azteca en donde la Máquina defienda el título ganado el certamen anterior.

La información la dio a conocer el club y la Liga MX a través de un comunicado donde se indica que llegaron a un acuerdo para compartir la cancha del Coloso de Santa Úrsula con las Águilas del América y los Potros de Hierro del Atlante.

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¿Cuándo jugará Cruz Azul en el

Estadio Azteca?

Según el comunicado, será a partir de la jornada 2 del Torneo de Apertura 2026 cuando los campeones jueguen en el Estadio Azteca.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/wZLz2KPnJr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

El partido que jugará Cruz Azul en su regreso al Estadio Azteca será ante puebla el próximo martes 21 de julio a las 18:00 horas.

Pero antes la Máquina Celeste de la Cruz Azul se medirá en la jornada 1 al Atlético de San Luis, en lo que representará el camino rumbo a la búsqueda de refrendar el título obtenido ante Pumas en mayo.

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