Ferran Torres, el jugador español que volvió a aparecer en el momento más importante para la Selección de España; el delantero se convirtió en uno de los protagonistas de la Final del Mundial 2026 al marcar un gol frente a Argentina, consolidándose como una de las figuras del equipo español en el partido más importante del futbol internacional.

El atacante español es nacido en Foios, Valencia y ha construido una carrera marcada por su velocidad, capacidad para jugar por ambas bandas, además de facilidad para definir frente al arco.

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Tras 16 años ‘La Roja’ consiguió su segunda copa. Además, de las doce finales entre selecciones de Europa y América, esta se convirtió en la cuarta victoria para un cuadro del viejo continente… pic.twitter.com/DCJYreBvIC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 19, 2026

¿Quién es Ferran Torres? Campeón del Mundo 2026

Ferran Torres García nació el 29 de febrero del año 2000 y se formó en las fuerzas básicas del Valencia CF, club con el que debutó como profesional en el maño 2017.

El 19 de septiembre de 2016 debutó en la selección española sub-17, en el Mourneview Park de Lurgan, contra la selección de Irlanda del Norte.

Su talento llamó rápidamente la atención en el futbol europeo y para el año 2020 dio el salto al Manchester City, dirigido por Pep Guardiola.

¿En dónde juega Ferran Torres?

Más tarde llegó al FC Barcelona, donde se ha consolidado como uno de los atacantes más importantes del futbol español.

¿Cuál es la edad de Ferran Torres?

En la actualidad, Ferran Torres tiene 26 años de edad; este futbolista español nació el 29 de febrero de 2000 en la localidad de Foios, en Valencia.

A sus 26 años, Ferran aún tiene margen para seguir ampliando su legado en el futbol de élite y con la Selección de España.

Ferran Torres hace historia en Final del Mundial 2026

Además de desempeñarse como extremo, Ferran también puede jugar como centrodelantero, una versatilidad clave tanto en su club como con la Selección de España.

Desde su debut con la Furia Roja, Ferran Torres destacó por aparecer en partidos decisivos, además de que ha participado en Eurocopas, en la UEFA Nations League y ahora se destaca por anotar el único gol en la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, convirtiéndose en uno de los futbolistas de mayor confianza.

Ferran se destaca por su inteligencia para atacar los espacios, su presión constante, además de capacidad goleadora lo han convertido en un referente ofensivo de La Roja.

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