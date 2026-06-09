A unas cuántas horas de que inicie oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, la Liga MX dio a conocer el calendario de los partidos que se disputarán en el torneo Apertura de este mismo año, el cual se dará con el regreso del vigente campeón Cruz Azul enfrentándose al Atlético de San Luis en la Jornada 1.

Pese a ello, también es importante hablar sobre las fechas en las que se disputarán partidos como el Chivas vs América, Cruz Azul vs América, Pumas vs América, así como el Clásico Regio con el Monterrey vs Tigres.

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¿Cuándo se juegan los clásicos de la Liga MX en el Apertura 2026?

De acuerdo con el calendario oficial mostrado por la Liga MX, el primer partido de alta intensidad que se vivirá en el Apertura 2026 será el Chivas vs Toluca, el cual se disputará en la Jornada 1 el sábado 17 julio de este mismo año.

Pese a ello, los partidos importantes como los clásicos se jugarán en las siguientes fechas:

América vs Chivas : Jornada 9 el sábado 19 de septiembre

: Jornada 9 el sábado 19 de septiembre América vs Cruz Azul: Jornada 8 el sábado 12 de septiembre

Jornada 8 el sábado 12 de septiembre América vs Pumas: Jornada 16 el sábado 7 de noviembre

Jornada 16 el sábado 7 de noviembre Tigres vs Monterrey: Jornada 8 el domingo 13 de septiembre

Jornada 8 el domingo 13 de septiembre Chivas vs Atlas: el sábado 10 de octubre por la Jornada 11

el sábado 10 de octubre por la Jornada 11 Cruz Azul vs Pumas: Jornada 11 el domingo 11 de octubre

Partidos más importantes de la Liga MX en el Apertura 2026

Más allá de los partidos considerados como clásicos dentro de la Liga MX, es importante hablar de los partidos más trascendentes que se disputarán en nuestro futbol a lo largo del Apertura 2026. Estos compromisos son:

América vs Monterrey : Jornada 11 el sábado 10 de octubre

: Jornada 11 el sábado 10 de octubre Chivas vs Cruz Azul : Jornada 17 el domingo 22 de noviembre

: Jornada 17 el domingo 22 de noviembre América vs Toluca : Jornada 15 el sábado 31 de octubre

: Jornada 15 el sábado 31 de octubre Tigres vs Cruz Azul: Jornada 16 el sábado 7 de noviembre

Jornada 16 el sábado 7 de noviembre Tigres vs Toluca: Jornada 11 el viernes 9 de octubre

¿Cuándo inicia el Apertura 2026 de la Liga MX?

A diferencia de años anteriores, el torneo Apertura 2026 de la Liga MX dará inicio el jueves 16 de julio con el partido Necaxa vs Atlante, el cual marcará el regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito del balompié mexicano.

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