Hora y dónde ver la jornada 1 del Apertura 2026 en el regreso de la Liga MX

Está por terminar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Liga MX enciende motores con la jornada 1 del Apertura 2026 donde Cruz Azul busca defender su corona ante equipos como Chivas o Pumas que ya tienen a sus refuerzos.

Hoy jueves 16 de julio comienza una temporada más, pero en Azteca Deportes ya está todo listo para retomar los famosos Viernes Botaneros, una de las tradiciones más queridas de nuestro futbol mexicano.

¡ES HOY, ES HOY! 🥳



La Liga MX está de regreso ¿Quién se quedará con el título del futbol mexicano? 🏆⚽#ViernesBotanero pic.twitter.com/48MXA8wkEB — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 16, 2026

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Hora y dónde ver los partidos de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX

Si no te quieres perder ni un minuto de la nueva temporada de la Liga MX, entonces anota todo en tu agenda:

Jueves 16 de julio

Necaxa vs Atlante a las 19:00 horas en el Estadio Victoria en Aguascalientes

a las 19:00 horas en el Estadio Victoria en Aguascalientes Tijuana vs Tigres a las 21:00 en el Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Viernes 17 de julio, día de Viernes Botanero

Atlético San Luis vs Cruz Azul a las 19:00 horas en el Estadio Libertad Financiera en San Luis Potosí

a las 19:00 horas en el Estadio Libertad Financiera en San Luis Potosí León vs Atlas a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp en León, Guanajuato

a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp en León, Guanajuato Juárez vs Puebla a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua, partido que podrás ver por Azteca Deportes

Sábado 18 de julio

Pumas vs Pachuca a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario en CDMX

a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario en CDMX Monterrey vs Santos a las 19:05 horas en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León

a las 19:05 horas en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León Chivas vs Toluca a las 19:07 horas en el Estadio Akron en Jalisco

a las 19:07 horas en el Estadio Akron en Jalisco Querétaro vs América a las 21:10 horas en el Estadio La Corregidora en Querétaro

¿Cuándo inicia la Leagues Cup y por qué parará la Liga MX?

Es importante mencionar que tras las primeras tres jornadas del Apertura 2026, la Liga MX parara sus actividades debido a que sus equipos disputarán la Leagues Cup, torneo que se llevará a cabo del 4 de agosto al 6 de septiembre.

La competencia reúne a todos los equipos del futbol mexicano y a 18 de la Major League Soccer (MLS); por primera vez, desde que cambió el formato, algunos partidos se jugarán en México.

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