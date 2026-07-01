Tarjeta roja por taparse la boca: La nueva regla que sorprende en el Mundial 2026

¡Tarjeta roja! Sí, durante el partido de México vs Ecuador de los 16avos de final, vimos un cartón rojo. El árbitro esloveno Slavko Vinčić sacó la tarjeta, luego de que el jugador ecuatoriano Piero Hincapié se tapó la boca, mientras discutía con el seleccionado de México, Santi Giménez.

Pero, ¿por qué expulsan a los jugadores que se tapan la boca? En adn Noticias, te explicamos en qué consiste esta nueva “Ley Prestianni”.

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¿Por qué los árbitros le dan tarjeta roja a los jugadores?

La nueva regla que ha llamado la atención en dos partidos del Mundial 2026, es la de sacar tarjeta roja a los jugadores que se tapan la boca durante una discusión con sus contrincantes.

¡Se va! 😬



Piero Hincapié se va expulsando del México vs Ecuador por taparse la boca 👀#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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Esto se debe a que, durante la discusión, los jugadores podrían estarse tapando la boca con la intención de ocultar un lenguaje abusivo, discriminatorio u ofensivo. Al colocarse la mano frente a la boca, evitan que las cámaras lean sus labios.

Aunque, actualmente, esta ley no es obligatoria dentro de las Reglas del Juego, los organizadores de torneos como la FIFA, tienen la opción de utilizarla a discreción.

En el partido México vs Ecuador, el árbitro tomó la decisión de sacar la tarjeta roja ante el gesto del futbolista ecuatoriano, Piero Hincapié.

La historia de Vinicio, el futbolista que denunció racismo

Pero, ¿dónde nació esta nueva ley que aplica la FIFA? Esta nueva regla tiene su origen en la controversia que se presentó en la Liga de Campeones de este año. En un partido, el extremo derecho de Benfica, Gianluca Prestianni, se levantó la playera para taparse la boca con el objetivo de ocultar insultos racistas dirigidos al delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior.

Por esta razón, la International Football Association Board acordó que los jugadores pueden ser sancionados con una tarjeta roja si se cubren la boca al confrontar verbalmente a otro jugador.

¿Cuántas tarjetas rojas se han entregado en el Mundial 2026 por taparse la boca?

La tarjeta roja que vimos en el partido México vs Ecuador no es la única que se ha entregado en el Mundial que tiene a México como sede. El cartón rojo de Hincapié fue la segunda; la primera, fue la del paraguayo Miguel Almirón, quien fue expulsado del partido contra Turquía por cubrirse la boca mientras discutía con el defensor Mert Mulder.

¿Qué significa que un jugador reciba una tarjeta roja?

Si un jugador recibe una tarjeta roja queda expulsado de forma inmediata del partido. Esto significa un duro golpe para su equipo, pues deberá de continuar el partido únicamente con 10 jugadores.

Además, el siguiente partido sí lo puede iniciar con 11 jugadores, pero el jugador expulsado queda suspendido por un partido.

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