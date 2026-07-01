OFICIAL: Inglaterra será el rival de México en los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Mexicana no tuvo que esperar mucho para conocer a su rival en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues Inglaterra viajará al país para jugar en el Estadio Ciudad de México.

Inglaterra enfrentó a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos, logrando su pase a la siguiente ronda en la justa mundialista tras vencer 2-1.

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Así fue el Inglaterra vs República Democrática del Congo en el Mundial 2026

El encuentro inició con un gol tempranero de la República Democrática del Congo al minuto siete por parte de Brian Cepenga.

Sin embargo, hasta el 75 Inglaterra pudo empatar el partido de la mano de Harry Kane y, al 86, éste mismo marcó un doblete que le dio la victoria a los ingleses.

México vence a Ecuador y logra llegar al quinto partido del Mundial 2026

La noche del martes 30 de junio será una de las más recodadas, luego de que la Selección Mexicana logró llegar al quinto partido con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

El combinado nacional llegará a la próxima ronda sin conocer la derrota en el torneo y sin recibir goles, algo que sólo han logrado las selecciones de Brasil en 1986 e Italia en 1990.

¿Cuándo y dónde ver el partido de México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026?

El partido está agendado para jugarse en el Estado Ciudad de México el domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro del país).

Se trata del último partido del Mundial en México, por lo que es especial, pero si no puedes ir, sigue la transmisión GRATIS y EN VIVO por Azteca Deportes:

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