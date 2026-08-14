Después de una gran actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Raúl Jiménez tuvo el regreso soñado con Wolverhampton al marcar el gol que rescató el empate ante Blackburn Rovers en el arranque de la Championship.

El delantero mexicano volvió a portar la camiseta del conjunto inglés y fue recibido con una gran ovación de la afición en Molineux.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Raúl Jiménez rescató el empate para los Wolves

Tuvieron que pasar 3 años con 7 meses y 3 días para que Raúl Jiménez volviera a anotar con los Wolves.

Esta vez, lo hizo en la Jornada 1 de la Championship para colocar el empate 2-2 ante Blackburn Rovers y rescatar un punto en casa.

El último gol de Raúl Jiménez con los Wolves había sido el 11 de enero de 2023 contra el Nottingham Forest en la Copa de la Liga.

¿Cuántos goles de penal tiene Raúl Jiménez?

Y es que el Lobo de Tepeji anotó el gol del empate desde el manchón penal, una de sus especialidades en toda su carrera.

De hecho, con la anotación conseguida ante Blackburn Rovers, Raúl Jiménez llegó a 47 anotaciones en 49 penaltis cobrados en toda su carrera.

Raúl Jiménez agradece el apoyo de la afición

Tras rescatar el empate, Raúl Jiménez compartió sus impresiones en este regreso con Wolverhampton, pero ahora en la Championship.

“Es realmente increíble estar de vuelta anotando en el primer partido de la liga”, reconoció el ariete mexicano.

“No es el resultado que buscábamos (empate 2-2), nuestro primer partido en casa de la nueva temporada, así que necesitamos aprender de esto”, añadió Jiménez.

Por último, el mexicano reconoció la felicidad por haber marcado y asegura buscará seguir con la buena racha.

“Voy a seguir trabajando para eso (hacer más goles). Voy a seguir adelante, buscando seguir mejorando con el equipo para obtener muchos puntos y muchos goles”, sentenció Raúl Jiménez.

Raul Jimenez reacts after his late penalty saved a point for Wolves against Blackburn 🗣️ pic.twitter.com/aXvVeWw6fc — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 14, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.