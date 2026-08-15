Jenni Hermoso dice adiós a Tigres: “Una parte de mi vida se queda aquí”

En una dolorosa despedida en la Liga MX Femenil, este sábado 15 de agosto Jenni Hermoso anunció su salida de Tigres, luego de haber estado más de dos años en la institución.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Tigres Femenil publicó una entrevista a Jenni Hermoso en la que repasó su paso por México y anunció que dejará a las Amazonas.

💛 Siempre serás una Amazona, Jenni. ¡Gracias! pic.twitter.com/gEXBAc2Lfg — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 15, 2026

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Jenni Hermoso agradece el apoyo recibido en México

“Creo que para mí nunca va a ser un adiós, va a ser un hasta pronto, porque tengo clarísimo que una parte de mi vida se queda aquí en México, se queda aquí en Tigres”, declaró la futbolista española.

A pesar de la despedida, Jenni Hermoso reconoció que la etapa dentro del fútbol mexicano marcó su carrera y le dejó muchas enseñanzas.

“Me voy muy feliz de Tigres, muy, muy feliz de todo lo que he vivido, también triste, obviamente, porque no me gusta despedirme”, expresó Hermoso.

💛 Aterrizaste en San Nicolás como Campeona del Mundo. Aquí conquistaste la Liga MX Femenil y el Campeón de Campeonas.



🐯 Gracias por tu entrega y profesionalismo con La U. ¡Te deseamos todo el éxito en lo que venga, Jenni!



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Jenni también recordó sus primeros días tras llegar a las Amazonas: “Me esperaba encontrar lo que me encontré: un equipo ganador, un equipo campeón que me recibió con los brazos abiertos”.

Por último, Hermoso reconoció ser muy feliz en México y agradeció la calidez de la gente: “He aprendido aquí que la felicidad abarca muchísimo y lo que me ha hecho México es estar tranquila. (…) Sobre todo voy a extrañar a la gente. Me llevo muchísimas amigas de aquí”.

El paso de Jennifer Hermoso por la Liga MX Femenil

La llegada de Jenni Hermoso a México fue en junio de 2022, cuando la española abandonó su país y pasó del Barcelona a jugar con Pachuca Femenil.

Para enero de 2024, Jenni Hermoso llegó a Tigres Femenil, equipo en el que anotó más de 50 goles y consiguió dos títulos: (1) Liga MX Femenil y (1) Campeón de Campeonas.

🏟️🏆 ¡La que siempre será casa y tu legado con las Amazonas! ¡Gracias, Jenni! pic.twitter.com/lMuOatSANc — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 15, 2026

Además, con su selección, Jenni Hermoso también conquistó la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2023 y en la temporada 2023-2024 levantaron la Liga de Naciones de la UEFA.

¿Por qué salió Jenni Hermoso de Tigres?

La salida de Jenni Hermoso de Tigres se produjo por mutuo acuerdo, luego que la directiva y la jugadora española acordaron la rescisión del contrato.

La española aún tenía seis meses de contrato con las Amazonas; sin embargo, decidió que era momento de partir y Hermoso adelantó su salida del club mexicano.

Diversas fuentes en España señalan que Jenni Hermoso podría llegar al Atlético de Madrid, equipo con el que debutó como futbolista profesional en 2004.

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