¿Qué pasó con Terrel Williams tras la pelea con Prichard Colón? La historia que conmocionó al boxeo

La pelea entre Prichard Colón y Terrel Williams, disputa el 17 de octubre de 2015 en Firefox, Virginia, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más recordados y dolorosos del boxeo contemporáneo . Colón fue retirado del combate después de sufrir una lesión cerebral que cambió su vida para siempre.

El puertorriqueño, que entonces tenía 23 años, perdió el conocimiento después del combate y posteriormente fue diagnosticado con una lesión cerebral traumática; desde ese entonces, su familia ha dedicado años a su cuidado y rehabilitación.

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¿Qué pasó con Terrel Williams después de su pelea contra Prichard Colón?

Después de aquella noche, la carrera profesional de Terrel Williams quedó prácticamente detenida; en ese entonces, el estadounidense tenía un récord invicto de 14 victorias y un empate, pero no volvió a disputar combates profesionales después de enfrentarse a Prichard Colón.

La pelea también provocó una enorme controversia debido a los golpes de qué Colón recibió durante el combate y a las circunstancias que rodearon su atención médica posterior.

Es importante señalar que Williams nunca fue acusado de provocar intencionalmente la lesión de Colón y el caso genero un intenso debate acerca de la seguridad de los boxeadores y los protocolos médicos que deben aplicarse después de una pelea.

Terrel Williams vs. Prichard Colón: Una peléa para la posteridad

El caso de Colón se convirtió en un símbolo de los riesgos que existen del boxeo profesional. El puertorriqueño sufrido secuelas neurológicas severas y necesita de asistencia permanente. Williams, por su parte, se alejó del boxeo profesional y tiene un perfil público mucho más bajo desde aquel enfrentamiento.

A prácticamente una década del combate, la historia continúa provocando preguntas acerca de los límites del deporte y la responsabilidad de los equipos médicos, además de la protección de los pugilistas.

Muerte de Prichard Colón

La muerte de Prichard Colón fue dada a conocer mediante las rede sociales por parte de su padre, el pugilista puertorriqueño llevaba prácticamente diez años luchando contra las secuelas que le dejó un polémico combate contra Terrel Williams en 2015.

La pelea entre Colon y Williams dejó una pregunta que sigue vigente hasta nuestros días: ¿Qué tanto debe hacer el boxeo para proteger a sus propios protagonistas? Te leemos en redes sociales de adn NOTICIAS.

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