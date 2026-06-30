Suspenden el partido de México vs Ecuador por tormenta eléctrica

El partido entre México y Ecuador comenzará más tarde debido al alertamiento de las autoridades por una tormenta eléctrica en el sur de la Ciudad de México.

Debido a las condiciones, las pantallas del Estadio Ciudad de México informaron que el juego se demorará por el riesgo que implican estas condiciones climáticas.

¿Cuáles son las condiciones climáticas del partido México vs Ecuador?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en el transcurso de esta noche y madrugada del miércoles, circulaciones ciclónicas en interacción con canales de baja presión mantendrán condiciones lluviosas.

Indicó que entre las entidades con lluvias puntuales muy fuertes está la Ciudad de México, por lo que el enfrentamiento se ve afectado por el clima.

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¿A qué hora iniciará el partido México vs Ecuador?

Es posible que el partido comience a las 19:30 horas; sin embargo, serán las autoridades de protección civil quienes indiquen el momento adecuado para disputar el partido.

Cabe mencionar que el pasado 22 de junio, se suspendió otro partido entre Francia e Irak de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando al medio tiempo las autoridades solicitaron a los aficionados buscar un lugar seguro por una tormenta eléctrica en Filadelfía.

Ese día el juego comenzó a las 3 de la tarde, hora de CDMX; por las fuertes lluvias solo se jugaron 45 minutos. A las 6 de la tarde se reanudaron las acciones de dicho partido.

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